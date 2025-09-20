¿Jugará la vuelta ante U de Chile? Paolo Guerrero dejó respuesta que ilusiona: "Espero..."

Alianza Lima no solo está enfocado en lo que será su encuentro frente a Comerciantes Unidos en Matute por el Torneo Clausura 2025, sino que también mira de reojo la vuelta ante U de Chile en Coquimbo, donde quiere contar con todas sus figuras para lograr su pase a semifinales del certamen continental. Uno de los que se perdió el primer duelo contra el 'Romántico Viajero' fue Paolo Guerrero, quien impactó a los hinchas al referirse sobre su presencia en el cotejo a disputarse este jueves.

El 'Depredador' fue abordado por la prensa el último viernes tras los entrenamientos del plantel victoriano, a quienes reveló que ya se encuentra mejor de su lesión y espera poder llegar al 100% de sus condiciones para estar con los 'Íntimos' en el vital enfrentamiento ante el conjunto chileno de visita.

"Estaba con un problema. No podía arrancar, acelerar y picar; pero ya me siento mejor y espero estar al 100% para el día jueves (ante U de Chile)", declaró el experimentado delantero en entrevista con Jax Latin Media y otros medios de comunicación a su salida del predio aliancista en Lurín.

Video: Jax Latin Media

Paolo Guerrero dio sus impresiones de la ida ante U de Chile

Pese a no haber podido jugar, Guerrero se hizo presente en Matute para apoyar a sus compañeros ante U de Chile. Por ello, se dio un tiempo para analizar el rendimiento aliancista, asegurando que les faltó concretar las ocasiones que tuvieron durante los 90 minutos para quedarse con el triunfo. "Tuvimos chances, pero hubiese sido mejor si se hubiesen concretado. Hay que mejorar para ganar el partido del domingo y después ir a Chile con la mejor manera", agregó.

¿Qué lesión sufrió Paolo Guerrero?

A mediados de agosto pasado, más precisamente en la ida contra Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final de la Sudamericana, el futbolista de 41 años no pudo continuar las acciones debido a un desgarro en el muslo derecho tras intentar llegar a un balón en campo contrario. Esa lesión hizo que se pierda seis partidos con los 'Íntimos'.

Video: ESPN

Paolo Guerrero no fue convocado para el partido ante Comerciantes Unidos

Es preciso señalar que Paolo Guerrero no fue tomado en cuenta por el DT Néstor Gorosito para integrar la lista de convocados de Alianza Lima con miras al compromiso de este domingo ante Comerciantes Unidos, por lo que buscarán una mejor recuperación con el objetivo que llegue a la revancha contra la U de Chile en tierras mapochas.