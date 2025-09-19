Prensa chilena quedó impactada con figura de Alianza Lima tras empate: "Un dolor de cabeza"

Alianza Lima tuvo un correcto desempeño ante la U de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 e incluso logró anotar gracias a Fernando Gaibor, pero el gol terminó siendo anulado por una mano previa, concretando el empate. No obstante, pese a la igualdad, la prensa chilena sorprendió al destacar el rendimiento de un jugador blanquiazul.

Nos referimos a Hernán Barcos, quien fue el delantero titular de Alianza Lima ante la baja por lesión de Paolo Guerrero. El 'Pirata' demostró toda su experiencia en el campo y, pese a que no logró anotar, se llevó los aplausos tras el gran trabajo ofensivo que realizó, especialmente en el primer tiempo.

Por ello, el medio chileno 'Pura Noticia' no tardó en resaltar el gran rendimiento del atacante de 40 años, en diversas jugadas de ataque de los dirigidos por Néstor Gorosito. "Al minuto 11 respondió el elenco peruano. Tras un pelotazo largo que pivoteó Hernán Barcos, el balón quedó para Kevin Quevedo, quien remató de primera, pasando apenas desviado del poste izquierdo de Castellón", señalaron.

No obstante, lo más destacado fue cuando remarcaron que Barcos fue la pieza más importante en la ofensiva del cuadro blanquiazul, al punto de convertirse en una verdadera pesadilla para la defensa de la U de Chile.

Prensa chilena destacó el rendimiento de Hernán Barcos.

"El experimentado Hernán Barcos se transformó en un dolor de cabeza para la zaga universitaria. El argentino controló un pase aéreo de espaldas al arco, giró sobre su marca y sacó un zurdazo que pasó muy cerca del arco de la U", destacaron en su crónica web.

Estadísticas de Hernán Barcos con Alianza Lima

Hernán Barcos no logró destacar ante la U de Chile como nos tiene acostumbrados, pues las defensas de ambos elencos terminaron siendo las protagonistas del partido. Sin embargo, el 'Pirata' fue esencial al ser el principal referente en el área rival y en la presión sin balón.

Cabe recalcar que, el delantero argentino es actualmente el máximo goleador de Alianza Lima en la temporada con 13 goles. No obstante, su aporte no termina allí, pues también ha brindado 5 asistencias.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs U de Chile por la vuelta de la Copa Sudamericana?

El enfrentamiento entre Alianza Lima vs U de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana está programado para desarrollarse el jueves 25 de septiembre a las 7:30 p.m. (hora peruana). Este partido se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de la localidad de Coquimbo.