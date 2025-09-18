Charles Aránguiz dio rotundo calificativo a Alianza Lima tras empate en Matute: "Ellos..."

En un duro partido, Alianza Lima y Universidad de Chile igualaron sin goles por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el cual se disputó en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Tras el pitazo final, el futbolista Charles Aránguiz se pronunció ante las cámaras de televisión.

Cabe mencionar que el jugador chileno fue una de las figuras del equipo sureño, recibiendo incluso un codazo de parte de Carlos Zambrano durante la disputa del balón. Ahora, se encuentra enfocado en el choque de vuelta en condición de local donde buscarán sellar su clasificación a la siguiente instancia.

¿Qué dijo Charles Aránguiz tras el empate de Alianza Lima con U de Chile?

“La llave está abierta, fue un partido muy difícil, ellos tienen muy buenos jugadores… un gran rival, así que nada, a seguir trabajando y esperar el partido que viene. Ellos llegaron por la calidad de jugadores que tienen, pero creo que fue un partido muy positivo para nosotros”, dijo el experimentado futbolista.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Alianza Lima vs U de Chile?

Luego del partido entre Alianza Lima vs U de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, se volverán a encontrar en el compromiso de vuelta a jugarse en tierras chilenas, el próximo jueves 25 de septiembre.