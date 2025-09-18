Prensa chilena resalta el empate de la U de Chile con polémico mensaje: "Aránguiz conquistó Lima"

Por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, Alianza Lima empató 0-0 con la U de Chile en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, incluso estando con un hombre menos casi todo el segundo tiempo por la expulsión innecesaria de Carlos Zambrano. Tras el pitazo final del árbitro, la prensa chilena no dudó en dejar un polémico mensaje en el ciberespacio destacando el resultado obtenido por el club de su país.

En la antesala, hubieron todo tipo de comentarios por parte de la hinchada de ambos elencos, sobre todo por los blanquiazules que buscaban una revancha por el 'robo' sucedido en el 2010 por los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, al parecer la 'venganza' deberá esperar una semana más y desde el extranjero el portal RedGol aprovechó la situación.

"Charles Aránguiz conquista Lima y la U se acerca a semifinales. El Príncipe, como siempre, fue el mejor jugador del cuadro estudiantil, que sacó un buen empate ante Alianza en Matute por Sudamericana", precisó el medio chileno sobre el empate de la Universidad de Chile en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, llegando con una ligera ventaja al encuentro de vuelta en Coquimbo.

De esta forma, Alianza Lima no pudo aprovechar la localía en el Estadio Alejandro Villanueva y si quiere clasificar a semifinales deberá conseguir una victoria la próxima semana en territorio chileno, donde recordemos se jugará a puertas cerradas por la sanción que le impuso Conmebol a los 'Azules' tras los disturbios y peleas entre hinchas en el Estadio Libertadores de América, cuando enfrentó a Independiente.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. U de Chile en Coquimbo?

Tras haber jugado en el Estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima visitará a la Universidad de Chile en Concepción el próximo jueves 25 de noviembre desde las 19.30 horas de Perú. Recordemos que este encuentro será a puertas cerradas por la sanción que le impuso la Conmebol a los 'Azules' tras los disturbios ante Independiente de la Avellaneda en los octavos de final.