Narrador chileno se rinde ante Kevin Quevedo tras gran ataque de Alianza Lima: "Es…"
Kevin Quevedo, figura de Alianza Lima, dejó impactado a comentarista chileno durante el partido por Copa Sudamericana y dejó rotundo mensaje.
Alianza Lima y la Universidad de Chile se enfrentan por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, el cual lució un lleno total de hinchas. Kevin Quevedo, quien inició el encuentro de titular, tuvo mucha participación en el juego de los blanquiazules desde el inicio.
Precisamente, durante un ataque del equipo de Néstor Gorosito, el futbolista peruano sorprendió al comentarista chileno de la transmisión del encuentro. Y es que el habilidoso jugador entró al área rival con mucho peligro, superó a la defensa y sacó el remate que pasó cerca del arco protegido por el guardameta Gabriel Castellón.
¿Qué dijo el narrador chileno sobre Kevin Quevedo?
“¡Se salva la U de Chile en 10 minutos! Hay que tener cuidado a Kevin Quevedo que es bravo…. es bravo el delantero de la selección peruana”, dijo el relator Ricardo Shannon.
