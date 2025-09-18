La absurda expulsión de Carlos Zambrano: golpeó a Charles Aránguiz, figura de la U de Chile

Cuando el partido estaba sumamente complicado para Alianza Lima y acaba de ingresar Alan Cantero para darle un cambio de aire a los blanquiazules, Carlos Zambrano vio la tarjeta roja de una forma totalmente absurda y puso todo cuesta arriba para el equipo dirigido por Néstor Gorosito, que necesitaba la victoria en Matute para ir con calma al duelo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Al minuto 51' del complemento el 'Káiser' se llevó la primera cartulina amarilla del compromiso por una dura falta cerca al área, pero lo peor vino después cuando al 64' el defensor íntimo se encontró en el medio del campo con Charles Aránguiz y, de forma totalmente absurda, le metió un codazo para ganarse la segunda amonestación y posterior expulsión. Esto genero muchas críticas por parte de los hinchas.

Carlos Zambrano se fue expulsado cuando Alianza Lima la pasaba relativamente mal en el partido y disminuyó drásticamente las posibilidades de sacar el encuentro adelante, por lo que se pudo ver la molestia en los rostros de sus compañeros. Lo insólito es que hace exactamente 10 años el 'León' vivió una historia similar, pero cuando jugaba para la selección peruana en la Copa América.

En el torneo internacional de la Conmebol, que se disputó en Chile durante el 2015, la Blanquirroja chocó con la Roja en los cuartos de final de la competición y el central, actualmente en Alianza Lima, vio la tarjeta roja directa por una dura falta contra el mismo jugador: Charles Aránguiz. En aquel entonces el defensor nacional le propinó una fuerte patada en la espalda al volante sureño y el árbitro no dudó en echarlo.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Alianza Lima vs. U de Chile?

Tras haber jugado en el Estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima visitará a la Universidad de Chile en Concepción el próximo jueves 25 de noviembre desde las 19.30 horas de Perú. Recordemos que este encuentro será a puertas cerradas por la sanción que le impuso la Conmebol a los 'Azules' tras los disturbios ante Independiente de la Avellaneda en los octavos de final.