- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs U de Chile
- Newcastle vs Barcelona
- LDU vs São Paulo
- Universitario
- Retiro AFP
El lamento de los periodistas chilenos por el gol anulado de la U. de Chile a Alianza Lima: "Una..."
Periodistas chilenos de ESPN lamentaron el gol anulado a Maximiliano Guerrero, que le daba la ventaja a Universidad de Chile ante Alianza Lima.
Los periodistas chilenos Ricardo Shannon y Diego Rivarola fueron testigos del gol anotado por Maximiliano Guerrero para Universidad de Chile contra Alianza Lima. Sin embargo, el árbitro brasileño Ramón Abatti, junto al VAR, decidió que el tanto no era válido debido a un fuera de juego. Esto provocó el lamento de los comentaristas chilenos.
PUEDES VER: Leao Butrón dio fuerte comentario contra las decisiones arbitrales en la Liga 1: "No..."
Periodistas de ESPN Chile se lamentan por el gol anulado de la U. de Chile a Alianza Lima
A los 6 minutos del primer tiempo, Maximiliano Guerrero recibió un gran pase, pero no se dio cuenta de que estaba adelantado y el gol que le anotó a Guillermo Viscarra fue anulado de forma inmediata por el árbitro de Brasil.
A su vez, Ricardo Shannon, panelista de ESPN Chile, y Diego Rivarola, exfutbolista chileno, tuvieron una conversación lamentándose de lo ocurrido, ya que la U. de Chile no pudo adelantarse en el marcador por 1 a 0.
Video: ESPN
- Diego Rivarola: ¿Qué pasó?
- Ricardo Shannon: Yo lo vi bien ah
- Ricardo Shannon: Veamos el VAR.
- Ricardo Shannon: Gritábamos el gol de Maxi Guerrero
- Diego Rivarola: Lastima que no hizo el pie atrás el defensor
- Diego Rivarola: Una lastima que no haya sido un gol legitimo. Por ahí está el camino de la U
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50