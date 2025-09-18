El lamento de los periodistas chilenos por el gol anulado de la U. de Chile a Alianza Lima: "Una..."

Los periodistas chilenos Ricardo Shannon y Diego Rivarola fueron testigos del gol anotado por Maximiliano Guerrero para Universidad de Chile contra Alianza Lima. Sin embargo, el árbitro brasileño Ramón Abatti, junto al VAR, decidió que el tanto no era válido debido a un fuera de juego. Esto provocó el lamento de los comentaristas chilenos.

Periodistas de ESPN Chile se lamentan por el gol anulado de la U. de Chile a Alianza Lima

A los 6 minutos del primer tiempo, Maximiliano Guerrero recibió un gran pase, pero no se dio cuenta de que estaba adelantado y el gol que le anotó a Guillermo Viscarra fue anulado de forma inmediata por el árbitro de Brasil.

A su vez, Ricardo Shannon, panelista de ESPN Chile, y Diego Rivarola, exfutbolista chileno, tuvieron una conversación lamentándose de lo ocurrido, ya que la U. de Chile no pudo adelantarse en el marcador por 1 a 0.

Video: ESPN