El capitán de Alianza Lima, Leao Butrón, salió al frente con un contundente comentario sobre las decisiones arbitrales de la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 que perjudican al cuadro íntimo.

Luis Blancas
Leao Butrón, ex arquero de Alianza Lima, mostró su enojo contra las decisiones arbitrales que perjudican al equipo al cual es hincha, suponiendo que benefician a otros equipos de la Liga 1, como Universitario de Deportes. En cuanto a la Comisión Disciplinaria y sus sanciones, ¿qué más mencionó el histórico futbolista?

En la entrevista con el programa 'Negrini lo Sabe' de Radio Ovación, Butrón fue consultado sobre diversos temas, como su visión de Alianza Lima en la Copa Sudamericana, el futuro de la selección peruana y las sanciones de la Comisión Disciplinaria contra el equipo íntimo.

"No podría afirmar categóricamente que hay mala fe, pero no se aplica la misma medida para todos, y creo que esta no es solo una percepción personal. Hay suspensiones por gestos que se interpretan de diversas formas, mientras que a otros entrenadores no se les sanciona, lo cual me parece increíble", expresó inicialmente Leao.

Este comentario se da debido a que Néstor Gorosito salió sancionado después del partido contra Universitario por hacer gestos en contra de los hinchas del cuadro crema. No obstante, no sucedió lo mismo cuando Jorge Fossati realizó un gesto contra Juan Pablo II en el Torneo Apertura. Este comparación de casos hace que Leao Butrón piense que existen decisiones que benefician a otros y perjudican a uno.

Cabe destacar que hasta el momento Alianza Lima es el club con más jugadores y parte del plantel sancionados. Con Néstor Gorosito al mando, le siguen Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Giacomo Scerpella (psicólogo) y Héctor Ordóñez (Delegado).

Por otro lado, Universitario solo tiene como futbolista sancionado a Rodrigo Ureña por insultar a los jueces arbitrales a pesar de no haber jugado el clásico por lesión.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

