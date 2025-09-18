Wilmer Aguirre llenó de elogios a destacada figura que firmará con Alianza: "Potente y fuerte"

Alianza Lima ha logrado tener un destacado rendimiento a lo largo de la temporada donde se destaca su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde enfrentarán a la U de Chile. Así mismo, ya se empieza a planificar la próxima campaña y Wilmer Aguirre sorprendió a los hinchas al destacar a una figura que firmará con el cuadro 'íntimo'.

Nos referimos al ecuatoriano Eryc Castillo, quien ha venido destacando a lo largo de la temporada. Resulta que, el 'Zorrito' brindó una entrevista para el programa 'Íntimos de peso', donde le consultado por el jugador del plantel actual que más le sorprendió en lo que va de la temporada.

Ante ello, Wilmer Aguirre no dudó y aseguró que Castillo es uno de los mejores del plantel de Alianza Lima, destacando la velocidad de la 'Culebra'. Sin embargo, también enfatizó que uno de los factores que aún debe mejorar es su definición de cara al arco.

Video: Íntimos de Peso

"¿Tienes algún jugador de este plantel que sea tu favorito?", le preguntaron. " Al principio yo dije por Ceppelini, porque empezó bien, pero ya no ha jugado mucho. Luego, Eryc Castillo que me sorprende la velocidad que tiene, lo potente y fuerte que es arriba. De repente a Castillo le falta ser más contundente en el área, pero en la banda agarra la pelota y te deja atrás", expresó.

Eryc Castillo firmará su renovación con Alianza Lima

De acuerdo con lo informado por la periodista deportivo Ana Lucía Rodríguez, Eryc Castillo está cerca de definir su renovación con Alianza Lima para la próxima temporada. Según indicó la comunicadora, aún no hay nada cerrado, pero están muy cerca de finiquitar las negociaciones.

Eryc Castillo está próximo a renovar contrato con Alianza Lima.

"Hay una conversación para que Eryc Castillo pueda renovar con Alianza. Él está de acuerdo y ha dado su palabra para quedarse. Está contento. Claramente faltan unos detalles económicos. Quieren retener a Castillo", indicó la comunicadora.

¿Cuál es el valor de Eryc Castillo?

Según se puede visualizar en la web del portal internacional Transfermarkt, Eryc Castillo está tasado en 500 mil euros en el mercado de fichajes, una de las cifras más bajas de su trayectoria, especialmente si se contrasta con los 2,5 millones de euros que llegó a valer en 2020.