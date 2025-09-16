Alianza Lima se refuerza con futbolista proveniente de la Liga 3 para sus próximos partidos

Alianza Lima está a pocos días de disputar los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante U de Chile, pero además deberá afrontar otros las próximas fechas del Torneo Clausura, donde todavía se mantiene en la lucha por el título. Por ello, el cuadro blanquiazul quiere contar con la mayor cantidad posible de jugadores y se reforzará con alguien que estuvo disputando la Liga 3.

La seguidilla de partidos que le tocará afrontar en las siguientes semanas, además de las suspensiones de Carlos Zambrano y Renzo Garcés, han hecho que el comando técnico aliancista tome la decisión que Jhoao Velásquez se reintegre a los entrenamientos del primer equipo después de haber sido relegado por Néstor Gorosito al plantel de reservas que juega la Liga 3 tras recuperarse de su fascitis plantar del pie derecho.

"Tras su etapa en Liga 3 por una decisión disciplinaria del comando técnico, Jhoao Velásquez se reintegrará a los entrenamientos de Alianza Lima una vez se recupere de su lesión", reveló el periodista deportivo Marcello Merizalde en sus redes sociales, por lo que el zaguero central será un importante refuerzo para el conjunto 'Íntimo'.

Jhoao Velásquez se reintegrará a los entrenamientos de Alianza Lima. Foto: AFP

¿Por qué Jhoao Velásquez dejó de aparecer con el primer equipo de Alianza Lima?

Durante el desarrollo de la presente temporada, 'Pipo' Gorosito dejó de contar con el futbolista de 20 años para sorpresa de los aficionados. En los últimos días se dio a conocer que el motivo fue por una serie de comportamientos que tuvo el defensor central que no gustaron en el estratega argentino.

"No es que futbolísticamente no le gusta a Néstor Gorosito. El tema va más allá porque luego de lo que mostró futbolísticamente se decidió traer un central, no lo utilizaba y luego retrocedió Noriega. Entiendo que hay algunas actitudes que no le han gustado al comando técnico. Ojo, una cosa son las actitudes y otra es indisciplina, lo segundo no ha existido pero lo primero no ha terminado de convencer", detalló el periodista Kevin Pacheco en el programa 'Futbol Como Cancha' de RPP.

Video: RPP

Jhoao Velásquez ha jugado en la Liga 3 y con el primer equipo de Alianza Lima

Jhoao Velásquez comenzó este año como parte de la plantilla principal de Alianza Lima, jugando 483 minutos en 9 cotejos entre Torneo Apertura y Copa Libertadores. No obstante, terminó siendo relegado al equipo victoriano de la Liga 3, en la que fue titular indiscutible y disputó 1157' en 13 compromisos, aunque sin poder anotar goles.