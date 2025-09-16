- Hoy:
Acumulado Liga 1 Perú y tabla de posiciones del Clausura: resultados y clasificación de la fecha 9
Así marcha la tabla posiciones del Clausura y Acumulado Liga 1 con todos los resultados de la jornada 9. Alianza y Universitario no sumarán puntos en esta fecha.
La fecha 9 de Torneo Clausura ya está en marcha. En esta jornada, Universitario no sumará puntos, pues le toca descansar. Además, Alianza Lima reprogramó el enfrentamiento frente Chankas debido a su participación en la Copa Sudamericana. Mientras tanto, Sporting Cristal recibe en casa a Alianza Atlético en busca de volver al triunfo. Otro de los duelos importantes es el Cusco FC vs. Ayacucho y Garcilaso vs. Melgar. Para ello, acá te dejamos cómo marcha el Acumulado Liga 1 y la tabla de posiciones al término de cada resultado.
Acumulado Liga 1 2025
Vale precisar que Binacional fue descalificado de la Liga 1 2025, por lo que no aparece con puntos.
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|26
|34
|57
|2. Cusco
|24
|21
|50
|3. Alianza Lima
|26
|13
|49
|4. Sporting Cristal
|25
|17
|46
|5. Deportivo Garcilaso
|26
|15
|43
|6. Alianza Atlético
|24
|10
|40
|7. Melgar
|26
|6
|40
|8. Sport Huancayo
|26
|1
|39
|9. Los Chankas
|26
|-3
|35
|10. Cienciano
|25
|9
|34
|11. ADT
|26
|-10
|34
|12. Atlético Grau
|25
|-3
|29
|13. Juan Pablo II
|25
|-9
|28
|14. Sport Boys
|26
|-10
|24
|15. Ayacucho FC
|25
|-16
|22
|16. Alianza Universidad
|26
|-21
|21
|17. UTC
|25
|-24
|21
|18. Comerciantes Unidos
|25
|-16
|19
|19. Binacional
|-
|-
|-
Tabla posiciones Liga 1 - Clausura 2025
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|8
|8
|18
|2. Deportivo Garcilaso
|8
|6
|16
|3. Cusco FC
|6
|7
|16
|4. Sporting Cristal
|7
|10
|14
|5. Alianza Lima
|8
|1
|12
|6. Los Chankas
|7
|-3
|12
|7. Cienciano
|7
|5
|11
|8. Alianza Universidad
|8
|-4
|10
|9. ADT
|8
|-4
|10
|10. Sport Huancayo
|8
|-1
|9
|11. Juan Pablo II
|7
|-1
|9
|12. Melgar
|8
|-2
|9
|13. Comerciantes Unidos
|7
|-2
|8
|14. Atlético Grau
|7
|-2
|7
|15. Ayacucho FC
|7
|-3
|7
|16. Alianza Atlético
|6
|0
|6
|17. Sport Boys
|8
|-8
|4
|18. UTC
|7
|-7
|2
|19. Binacional
|-
|-
|-
Partidos de Liga 1 Perú: resultados
Martes 16
- ADT 3-1 UTC
Miércoles 17
- 1:00 p. m. Sporting Cristal vs Alianza Atlético - Estadio Alberto Gallardo
- 3.15 p. m. Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo - Estadio Juan Maldonado
- 7.30 p. m. Cienciano vs Sport Boys - Estadio Garcilaso de la Vega
Jueves 18
- 7.30 p. m. Ayacucho FC vs Cusco FC - Estadio Las Américas
- 7.30 p. m. Atlético Grau vs Alianza Universidad - Estadio Campeones del 36
- 7.30 p. m. Deportivo Garcilaso vs FBC Melgar- Estadio Garcilaso de la Vega
- Los Chankas vs Alianza Lima - Estadio Los Chankas (Postergado)
Descansa: Universitario y Juan Pablo II
