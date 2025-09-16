Acumulado Liga 1 Perú y tabla de posiciones del Clausura: resultados y clasificación de la fecha 9

La fecha 9 de Torneo Clausura ya está en marcha. En esta jornada, Universitario no sumará puntos, pues le toca descansar. Además, Alianza Lima reprogramó el enfrentamiento frente Chankas debido a su participación en la Copa Sudamericana. Mientras tanto, Sporting Cristal recibe en casa a Alianza Atlético en busca de volver al triunfo. Otro de los duelos importantes es el Cusco FC vs. Ayacucho y Garcilaso vs. Melgar. Para ello, acá te dejamos cómo marcha el Acumulado Liga 1 y la tabla de posiciones al término de cada resultado.

Acumulado Liga 1 2025

Vale precisar que Binacional fue descalificado de la Liga 1 2025, por lo que no aparece con puntos.

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 26 34 57 2. Cusco 24 21 50 3. Alianza Lima 26 13 49 4. Sporting Cristal 25 17 46 5. Deportivo Garcilaso 26 15 43 6. Alianza Atlético 24 10 40 7. Melgar 26 6 40 8. Sport Huancayo 26 1 39 9. Los Chankas 26 -3 35 10. Cienciano 25 9 34 11. ADT 26 -10 34 12. Atlético Grau 25 -3 29 13. Juan Pablo II 25 -9 28 14. Sport Boys 26 -10 24 15. Ayacucho FC 25 -16 22 16. Alianza Universidad 26 -21 21 17. UTC 25 -24 21 18. Comerciantes Unidos 25 -16 19 19. Binacional - - -

Tabla posiciones Liga 1 - Clausura 2025

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 8 8 18 2. Deportivo Garcilaso 8 6 16 3. Cusco FC 6 7 16 4. Sporting Cristal 7 10 14 5. Alianza Lima 8 1 12 6. Los Chankas 7 -3 12 7. Cienciano 7 5 11 8. Alianza Universidad 8 -4 10 9. ADT 8 -4 10 10. Sport Huancayo 8 -1 9 11. Juan Pablo II 7 -1 9 12. Melgar 8 -2 9 13. Comerciantes Unidos 7 -2 8 14. Atlético Grau 7 -2 7 15. Ayacucho FC 7 -3 7 16. Alianza Atlético 6 0 6 17. Sport Boys 8 -8 4 18. UTC 7 -7 2 19. Binacional - - -

Partidos de Liga 1 Perú: resultados

Martes 16

ADT 3-1 UTC

Miércoles 17

1:00 p. m. Sporting Cristal vs Alianza Atlético - Estadio Alberto Gallardo

3.15 p. m. Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo - Estadio Juan Maldonado

7.30 p. m. Cienciano vs Sport Boys - Estadio Garcilaso de la Vega

Jueves 18

7.30 p. m. Ayacucho FC vs Cusco FC - Estadio Las Américas

7.30 p. m. Atlético Grau vs Alianza Universidad - Estadio Campeones del 36

7.30 p. m. Deportivo Garcilaso vs FBC Melgar- Estadio Garcilaso de la Vega

Los Chankas vs Alianza Lima - Estadio Los Chankas (Postergado)

Descansa: Universitario y Juan Pablo II