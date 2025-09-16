0

Acumulado Liga 1 Perú y tabla de posiciones del Clausura: resultados y clasificación de la fecha 9

Así marcha la tabla posiciones del Clausura y Acumulado Liga 1 con todos los resultados de la jornada 9. Alianza y Universitario no sumarán puntos en esta fecha.

Mira cómo se mueve la tabla de posiciones del Acumulado Liga 1 y Torneo Clausura con la fecha 9
Mira cómo se mueve la tabla de posiciones del Acumulado Liga 1 y Torneo Clausura con la fecha 9 | FOTO: LIBERO
La fecha 9 de Torneo Clausura ya está en marcha. En esta jornada, Universitario no sumará puntos, pues le toca descansar. Además, Alianza Lima reprogramó el enfrentamiento frente Chankas debido a su participación en la Copa Sudamericana. Mientras tanto, Sporting Cristal recibe en casa a Alianza Atlético en busca de volver al triunfo. Otro de los duelos importantes es el Cusco FC vs. Ayacucho y Garcilaso vs. Melgar. Para ello, acá te dejamos cómo marcha el Acumulado Liga 1 y la tabla de posiciones al término de cada resultado.

Así se definirá el Torneo Clausura 2025.

PUEDES VER: Así se jugará la recta final del Clausura: partidos de la 'U', Alianza, Cristal, Cusco y Garcilaso

Acumulado Liga 1 2025

Vale precisar que Binacional fue descalificado de la Liga 1 2025, por lo que no aparece con puntos.

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario263457
2. Cusco242150
3. Alianza Lima261349
4. Sporting Cristal251746
5. Deportivo Garcilaso261543
6. Alianza Atlético241040
7. Melgar26640
8. Sport Huancayo26139
9. Los Chankas26-335
10. Cienciano25934
11. ADT26-1034
12. Atlético Grau25-329
13. Juan Pablo II25-928
14. Sport Boys26-1024
15. Ayacucho FC25-1622
16. Alianza Universidad26-2121
17. UTC25-2421
18. Comerciantes Unidos25-1619
19. Binacional---

Tabla posiciones Liga 1 - Clausura 2025

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario8818
2. Deportivo Garcilaso8616
3. Cusco FC6716
4. Sporting Cristal71014
5. Alianza Lima8112
6. Los Chankas7-312
7. Cienciano7511
8. Alianza Universidad8-410
9. ADT8-410
10. Sport Huancayo8-19
11. Juan Pablo II7-19
12. Melgar8-29
13. Comerciantes Unidos7-28
14. Atlético Grau7-27
15. Ayacucho FC7-37
16. Alianza Atlético606
17. Sport Boys8-84
18. UTC7-72
19. Binacional---

Partidos de Liga 1 Perú: resultados

Martes 16

  • ADT 3-1 UTC

Miércoles 17

  • 1:00 p. m. Sporting Cristal vs Alianza Atlético - Estadio Alberto Gallardo
  • 3.15 p. m. Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo - Estadio Juan Maldonado
  • 7.30 p. m. Cienciano vs Sport Boys - Estadio Garcilaso de la Vega

Jueves 18

  • 7.30 p. m. Ayacucho FC vs Cusco FC - Estadio Las Américas
  • 7.30 p. m. Atlético Grau vs Alianza Universidad - Estadio Campeones del 36
  • 7.30 p. m. Deportivo Garcilaso vs FBC Melgar- Estadio Garcilaso de la Vega
  • Los Chankas vs Alianza Lima - Estadio Los Chankas (Postergado)

Descansa: Universitario y Juan Pablo II

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

