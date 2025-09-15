Partidos de la Liga 1: programación de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025

La Liga 1 no tiene descanso y ya se conoció cómo se jugará la nueva jornada del Torneo Clausura 2025 con enfrentamientos explosivos. Universitario y Alianza Lima no tendrán acción pero el resto de clubes podrían hacer lo suyo y habría nuevo líder en la tabla de posiciones, si Garcilaso o Cusco hacen ganan sus respectivos enfrentamientos.

Partidos de Liga 1 Perú: fecha 9 del Torneo Clausura 2025

Martes 16 de septiembre

ADT vs UTC - Estadio Unión Tarma

L1 MAX - 3.00 p.m.

Miércoles 17 de septiembre

Sporting Cristal vs Alianza Atlético - Estadio Alberto Gallardo

L1 MAX - 1.00 p. m.

Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo - Estadio Juan Maldonado

L1 MAX - 3.15 P. M.

Cienciano vs Sport Boys - Estadio Garcilaso de la Vega

L1 MAX - 7.30 p. m.

Jueves 18 de septiembre

Ayacucho FC vs Cusco FC - Estadio Las Américas

L1 MAX - 1.00 p. m.

Atlético Grau vs Alianza Universidad - Estadio Campeones del 36

L1 MAX - 3.15 p. m.

Deportivo Garcilaso vs FBC Melgar- Estadio Garcilaso de la Vega

L1 MAX - 7.30 p. m.

Los Chankas vs Alianza Lima - Estadio Los Chankas

fecha por confirmar

Descansa: Universitario y Juan Pablo II

Universitario tenía programado jugar ante el descalificado Binacional, por lo que esta jornada no tendrá acción, igual que Juan Pablo II. Por otro lado, Alianza Lima tampoco aparecerá en la Liga 1, debido a que estará en su duelo por cuartos de la Copa Sudamericana. Y su duelo ante Los Chankas será reprogramado.

De otro lado, Garcilaso y Cusco pueden arrebatarle el primer puesto a los 'cremas' si ganan sus duelos. Además, Cristal podrá cobrarse su revancha pendiente al recibir a Alianza Atlético en el Gallardo.

Programación de partidos de la fecha 9.

Tabla del Torneo Clausura 2025:

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 8 8 18 2. Deportivo Garcilaso 8 6 16 3. Cusco FC 6 7 16 4. Sporting Cristal 7 10 14 5. Alianza Lima 8 1 12 6. Los Chankas 7 -3 12 7. Cienciano 7 5 11 8. Melgar 8 -1 10 9. Alianza Universidad 8 -4 10 10. Sport Huancayo 8 -1 9 11. Juan Pablo II 7 -1 9 12. Comerciantes Unidos 7 -2 8 13. Atlético Grau 7 -2 7 14. Ayacucho FC 7 -3 7 15. ADT 7 -6 7 16. Alianza Atlético 6 0 6 17. Sport Boys 8 -8 4 18. UTC 6 -5 2 19. Binacional - - -

Binacional fue descalificado de la Liga 1.

Tabla acumulada de la Liga 1:

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 26 34 57 2. Cusco 24 21 50 3. Alianza Lima 26 13 49 4. Sporting Cristal 25 17 46 5. Deportivo Garcilaso 26 15 43 6. Alianza Atlético 24 10 40 7. Melgar 26 7 40 8. Sport Huancayo 26 1 39 9. Los Chankas 26 -3 35 10. Cienciano 25 9 34 11. ADT 25 -12 31 12. Atlético Grau 25 -3 29 13. Juan Pablo II 25 -9 28 14. Sport Boys 26 -10 24 15. Ayacucho FC 25 -16 22 16. Alianza Universidad 26 -21 21 17. UTC 24 -22 21 18. Comerciantes Unidos 25 -16 19 19. Binacional - - -

