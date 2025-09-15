0
Así quedó el Acumulado Liga 1 2025 y la Tabla del Clausura

Partidos de la Liga 1: programación de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025

En su momento más intenso del torneo, esta es la programación de partidos que corresponde a la novena jornada del Clausura. Universitario y Alianza no jugarán.

Shirley Marcelo
Programación de la fecha 9 del Clausura.
Programación de la fecha 9 del Clausura. | composición Líbero
La Liga 1 no tiene descanso y ya se conoció cómo se jugará la nueva jornada del Torneo Clausura 2025 con enfrentamientos explosivos. Universitario y Alianza Lima no tendrán acción pero el resto de clubes podrían hacer lo suyo y habría nuevo líder en la tabla de posiciones, si Garcilaso o Cusco hacen ganan sus respectivos enfrentamientos.

Así se definirá el Torneo Clausura 2025.

Partidos de Liga 1 Perú: fecha 9 del Torneo Clausura 2025

Martes 16 de septiembre

  • ADT vs UTC - Estadio Unión Tarma
    L1 MAX - 3.00 p.m.

Miércoles 17 de septiembre

  • Sporting Cristal vs Alianza Atlético - Estadio Alberto Gallardo
    L1 MAX - 1.00 p. m.
  • Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo - Estadio Juan Maldonado
    L1 MAX - 3.15 P. M.
  • Cienciano vs Sport Boys - Estadio Garcilaso de la Vega
    L1 MAX - 7.30 p. m.

Jueves 18 de septiembre

  • Ayacucho FC vs Cusco FC - Estadio Las Américas
    L1 MAX - 1.00 p. m.
  • Atlético Grau vs Alianza Universidad - Estadio Campeones del 36
    L1 MAX - 3.15 p. m.
  • Deportivo Garcilaso vs FBC Melgar- Estadio Garcilaso de la Vega
    L1 MAX - 7.30 p. m.
  • Los Chankas vs Alianza Lima - Estadio Los Chankas
    fecha por confirmar

Descansa: Universitario y Juan Pablo II

Universitario tenía programado jugar ante el descalificado Binacional, por lo que esta jornada no tendrá acción, igual que Juan Pablo II. Por otro lado, Alianza Lima tampoco aparecerá en la Liga 1, debido a que estará en su duelo por cuartos de la Copa Sudamericana. Y su duelo ante Los Chankas será reprogramado.

De otro lado, Garcilaso y Cusco pueden arrebatarle el primer puesto a los 'cremas' si ganan sus duelos. Además, Cristal podrá cobrarse su revancha pendiente al recibir a Alianza Atlético en el Gallardo.

Liga 1

Programación de partidos de la fecha 9.

Tabla del Torneo Clausura 2025:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario8818
2. Deportivo Garcilaso8616
3. Cusco FC6716
4. Sporting Cristal71014
5. Alianza Lima8112
6. Los Chankas7-312
7. Cienciano7511
8. Melgar8-110
9. Alianza Universidad8-410
10. Sport Huancayo8-19
11. Juan Pablo II7-19
12. Comerciantes Unidos7-28
13. Atlético Grau7-27
14. Ayacucho FC7-37
15. ADT7-67
16. Alianza Atlético606
17. Sport Boys8-84
18. UTC6-52
19. Binacional---

Binacional fue descalificado de la Liga 1.

Tabla acumulada de la Liga 1:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario263457
2. Cusco242150
3. Alianza Lima261349
4. Sporting Cristal251746
5. Deportivo Garcilaso261543
6. Alianza Atlético241040
7. Melgar26740
8. Sport Huancayo26139
9. Los Chankas26-335
10. Cienciano25934
11. ADT25-1231
12. Atlético Grau25-329
13. Juan Pablo II25-928
14. Sport Boys26-1024
15. Ayacucho FC25-1622
16. Alianza Universidad26-2121
17. UTC24-2221
18. Comerciantes Unidos25-1619
19. Binacional---

Binacional fue descalificado de la Liga 1.

