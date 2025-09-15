Partidos de la Liga 1: programación de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025
En su momento más intenso del torneo, esta es la programación de partidos que corresponde a la novena jornada del Clausura. Universitario y Alianza no jugarán.
La Liga 1 no tiene descanso y ya se conoció cómo se jugará la nueva jornada del Torneo Clausura 2025 con enfrentamientos explosivos. Universitario y Alianza Lima no tendrán acción pero el resto de clubes podrían hacer lo suyo y habría nuevo líder en la tabla de posiciones, si Garcilaso o Cusco hacen ganan sus respectivos enfrentamientos.
Partidos de Liga 1 Perú: fecha 9 del Torneo Clausura 2025
Martes 16 de septiembre
- ADT vs UTC - Estadio Unión Tarma
L1 MAX - 3.00 p.m.
Miércoles 17 de septiembre
- Sporting Cristal vs Alianza Atlético - Estadio Alberto Gallardo
L1 MAX - 1.00 p. m.
- Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo - Estadio Juan Maldonado
L1 MAX - 3.15 P. M.
- Cienciano vs Sport Boys - Estadio Garcilaso de la Vega
L1 MAX - 7.30 p. m.
Jueves 18 de septiembre
- Ayacucho FC vs Cusco FC - Estadio Las Américas
L1 MAX - 1.00 p. m.
- Atlético Grau vs Alianza Universidad - Estadio Campeones del 36
L1 MAX - 3.15 p. m.
- Deportivo Garcilaso vs FBC Melgar- Estadio Garcilaso de la Vega
L1 MAX - 7.30 p. m.
- Los Chankas vs Alianza Lima - Estadio Los Chankas
fecha por confirmar
Descansa: Universitario y Juan Pablo II
Universitario tenía programado jugar ante el descalificado Binacional, por lo que esta jornada no tendrá acción, igual que Juan Pablo II. Por otro lado, Alianza Lima tampoco aparecerá en la Liga 1, debido a que estará en su duelo por cuartos de la Copa Sudamericana. Y su duelo ante Los Chankas será reprogramado.
De otro lado, Garcilaso y Cusco pueden arrebatarle el primer puesto a los 'cremas' si ganan sus duelos. Además, Cristal podrá cobrarse su revancha pendiente al recibir a Alianza Atlético en el Gallardo.
Tabla del Torneo Clausura 2025:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|8
|8
|18
|2. Deportivo Garcilaso
|8
|6
|16
|3. Cusco FC
|6
|7
|16
|4. Sporting Cristal
|7
|10
|14
|5. Alianza Lima
|8
|1
|12
|6. Los Chankas
|7
|-3
|12
|7. Cienciano
|7
|5
|11
|8. Melgar
|8
|-1
|10
|9. Alianza Universidad
|8
|-4
|10
|10. Sport Huancayo
|8
|-1
|9
|11. Juan Pablo II
|7
|-1
|9
|12. Comerciantes Unidos
|7
|-2
|8
|13. Atlético Grau
|7
|-2
|7
|14. Ayacucho FC
|7
|-3
|7
|15. ADT
|7
|-6
|7
|16. Alianza Atlético
|6
|0
|6
|17. Sport Boys
|8
|-8
|4
|18. UTC
|6
|-5
|2
|19. Binacional
|-
|-
|-
Binacional fue descalificado de la Liga 1.
Tabla acumulada de la Liga 1:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|26
|34
|57
|2. Cusco
|24
|21
|50
|3. Alianza Lima
|26
|13
|49
|4. Sporting Cristal
|25
|17
|46
|5. Deportivo Garcilaso
|26
|15
|43
|6. Alianza Atlético
|24
|10
|40
|7. Melgar
|26
|7
|40
|8. Sport Huancayo
|26
|1
|39
|9. Los Chankas
|26
|-3
|35
|10. Cienciano
|25
|9
|34
|11. ADT
|25
|-12
|31
|12. Atlético Grau
|25
|-3
|29
|13. Juan Pablo II
|25
|-9
|28
|14. Sport Boys
|26
|-10
|24
|15. Ayacucho FC
|25
|-16
|22
|16. Alianza Universidad
|26
|-21
|21
|17. UTC
|24
|-22
|21
|18. Comerciantes Unidos
|25
|-16
|19
|19. Binacional
|-
|-
|-
Binacional fue descalificado de la Liga 1.
