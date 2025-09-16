Paolo Hurtado rompió su silencio y habló sobre pelea con Farfán en Alianza: "Me faltó el respeto"

En la temporada 2022 de la Liga 1, hubo más de una versión sobre un posible enfrentamiento entre dos de los figuras de Alianza Lima, Jefferson Farfán y Paolo Hurtado, de quienes — incluso— se aseguró que llegaron a los golpes. Sin embargo, varios años después, el 'Caballito' respondió a la incógnita para reconocer que si hubo un conflicto.

En entrevista con el programa de Youtube 'Doble Punta', el actual delantero de Comerciantes FC de la Liga 2, habló al respecto para dar su versión de los hechos y explicar cómo surgieron diferencias entre él y la 'Foquita', luego de que hayan compartido filas con la selección peruana.

"No me gusta hablar de eso... Para hacerlo corto, un día sentí que esa persona me faltó el respeto a pesar de que yo le tenía mucho aprecio como jugador porque para mi es el mejor jugador que he visto por todo lo que ha hecho y lo que ha demostrado. Pero un día me faltó el respeto y sentí que mi ídolo se había ido. Lo veía así porque él había salido de Alianza y yo lo tenía arriba siempre", inició Paolo Hurtado.

Paolo Hurtado evitó nombrar a Jefferson Farfán y dar detalles del encuentro, tampoco quiso negar o confirmar si llegaron a agredirse, pero aseguró que esto inició porque sintió que la 'Foquita' le faltó el respeto. Y aunque tampoco quiso precisar si se resolvió el dilema, contó que se saludan tras ello.

"Si lo veo lo saludo, lo he visto y lo he saludado sin ningún problema… Prefiero no hablar de eso (responder si hubo golpes). Cuento lo que pasó y la falta de respeto, yo quise pedir disculpas por lo que significaba…", enfatizó el atacante de 35 años.