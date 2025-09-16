Alianza Lima sorprende con mensaje directo a la U de Chile previo al partido en Matute

Alianza Lima y la U. de Chile se enfrentarán por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, generando mucha expectativa en los hinchas blanquiazules que sueñan con llegar lejos y seguir haciendo historia. A pocos días del partido, el club ‘íntimo’ sorprendió con un llamativo mensaje.

Cabe recordar que el equipo de Néstor Gorosito llegó a esta llave luego de vencer a la Universidad Católica de Ecuador de local y visita en octavos. Por su parte, el cuadro chileno accedió a esta instancia tras superar a Independiente, luego de días de incertidumbre por el fallo de la Conmebol.

¿Qué dijo Alianza Lima previo al partido contra la U de Chile?

De acuerdo a sus recientes publicaciones en las redes sociales previo al compromiso en Matute, Alianza Lima compartió un firme mensaje en una gráfica: “Unidos en casa. El partido frente a la Universidad de Chile será con hinchada local únicamente”.

La publicación de Alianza Lima sobre el partido por Copa Sudamericana

Cabe mencionar que el conjunto chileno recibió una sanción de la Conmebol por los incidentes que se registraron en el Estadio Libertadores de América en el encuentro ante Independiente de Avellaneda por los octavos de final de esta competencia. De esta manera, su hinchada no podrá acudir a ningún compromiso que juegue en condición de local o visitante.

El partido de ida entre Alianza Lima vs U de Chile se llevará a cabo este jueves 18 de septiembre en el estadio de Matute, mientras el encuentro de vuelta está programado para el próximo 25 del mismo mes en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso en la ciudad de Coquimbo.

Canal confirmado para ver el partido Alianza vs U de Chile

El esperado compromiso del equipo de Néstor Gorosito a disputarse en Matute será transmitido por ESPN, encargado de pasar la previa y el partido completo. Asimismo, también podrás ver el cotejo a través del streaming de Disney Plus desde cualquier parte del mundo.