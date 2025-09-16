- Hoy:
Alianza Lima vs U de Chile: la abismal diferencia de valores previo a partido de Copa Sudamericana
¡Millonaria diferencia! Alianza Lima recibe a U de Chile en Matute por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Conoce la cotización de cada plantel.
No falta mucho para el emocionante encuentro entre Alianza Lima vs U de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Ambos elencos tienen una historia en encuentros internacionales, por lo que será unos 90 minutos de alto intensidad en busca de la victoria. Como antesala al pitazo inicial en Matute, revisa los valores de cada plantel que se diferencian por millones de euros.
Valor de Alianza Lima por Copa Sudamericana
Tras las altas y bajas que ha tenido Alianza Lima a mitad de temporada, el nuevo valor de mercado de los blanquiazules ascendió a 15.58 millones de euros. El equipo dirigido por Néstor Gorosito es el más cotizado en el fútbol peruano, por lo que busca replicarlo en este choque internacional.
Top 5 jugadores más caros de Alianza Lima
- Sergio Peña: 2 millones de euros
- Pedro Aquino: 1.5 millones de euros
- Guillermo Enrique: 1.4 millones de euros
- Renzo Garcés: 1 millón de euros
- Miguel Trauco: 850 mil euros
Valor de U de Chile por Copa Sudamericana
Con miras al partido en Matute, U de Chile supera ampliamente a Alianza Lima con un valor de mercado de 23.5 millones de euros. Los jugadores de los 'Azules' presentan mejor cotización que los blanquiazules, por lo que desean imponer respeto en cada uno de los cotejos en esta llave de cuartos de final.
Top 5 jugadores más caros en U de Chile
- Fabián Hormazábal: 2.5 millones de euros
- Lucas Di Yorio: 2 millones de euros
- Javier Altamirano: 2 millones de euros
- Franco Calderón: 1.8 millones de euros
- Rodrigo Contreras: 1.5 millones de euros
Valores de los planteles de Alianza Lima y U de Chile. Foto: Transfermarkt.
¿Cómo llegan Alianza Lima y U de Chile?
Alianza Lima llega golpeado a este partido tras caer 3-4 en Matute ante Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura. Este marcador lo aleja de la lucha por el certamen de Liga 1, por lo que ahora se mentalizará en concentrar esfuerzos para la Copa Sudamericana.
Por su parte, U de Chile llega con el sello de "Supercampeón", ya que se hizo con el certamen de la Supercopa de Chile al golear 3-0 a Colo Colo. Un duelo sumamente favorable para los 'Azules', quienes quieren demostrar que no están de casualidad en estas instancias del torneo Conmebol.
