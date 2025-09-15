¡Atención! U de Chile confirmó tres bajas clave antes de enfrentar a Alianza Lima por Sudamericana

Alianza Lima continúa con su preparación para enfrentar a la U de Chile en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, uno de los duelos más atractivos de la semana. En ese contexto, y a solo días del compromiso, la escuadra blanquiazul recibió una noticia que podría inclinar la balanza a su favor, luego de confirmarse que los ‘azules’ sufrirán varias bajas importantes en su esquema.

Este partido podría resultar crucial de cara a lo que será la vuelta en Chile, pues los 'íntimos' deberán aprovechar su localía y buscar una ventaja que ponga la balanza a su favor. En ese sentido, se confirmó que el cuadro sureño no podrá contar con tres destacadas figuras para este partido, una situación que podría favorecer al cuadro dirigido por Néstor Gorosito.

¿Cuáles son las bajas que tendrá U de Chile ante Alianza Lima?

El equipo chileno publicó un parte médico en su sitio web, donde confirmó las lesiones de tres jugadores de cara a sus próximos encuentros. Se trata de los jugadores Israel Poblete, Nicolás Ramírez y Lucas Di Yorio.

Según informaron, los dos primeros padecen un desgarro muscular isquiotibial. Por su parte, Di Yorio tuvo que ser operado de una lesión meniscal en la rodilla y se encuentra en el proceso de rehabilitación.

Lucas Di Yorio, goleador de la U de Chile, no jugará ante Alianza Lima.

Cada uno de estas ausencias representa un duro golpe para el esquema del DT Gustavo Álvarez, pues son jugadores considerados habituales titulares. Especialmente, la U de Chile lamentará la baja de Lucas Di Yorio, pues es uno de los máximos goleadores del equipo con 9 anotaciones.

Ahora, Alianza Lima deberá aprovechar esta oportunidad para sacar un resultado positivo en casa y dar un paso firme en su camino hacia la clasificación a las semifinales y poder seguir soñando con el torneo continental.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs U de Chile?

De acuerdo con la programación de la Conmebol, el partido entre Alianza Lima vs U de Chile está programado para disputarse este jueves 18 de septiembre a las 7:30 p.m. (hora peruana). Este cotejo se desarrollará en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria y será transmitido por ESPN para toda Latinoamérica.