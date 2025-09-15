Figura de U de Chile dio categórica opinión sobre Alianza Lima previo partido: "Son un..."

Cada vez falta menos para vivir el emocionante partido entre Alianza Lima vs U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde la escuadra blanquiazul buscará seguir haciendo historia a nivel internacional. En ese contexto, Nicolás Guerra, figura de la escuadra sureña no se guardó nada y dio una potente opinión sobre los 'íntimos'.

Resulta que, el futbolista chileno brindó una conferencia de prensa luego de la victoria que lograron ante Colo Colo en la Supercopa de Chile y fue consultado por sus sensaciones de cara a su próximo enfrentamiento ante Alianza Lima, quien viene de perder ante Deportivo Garcilaso en la Liga 1.

Nicolás Guerra, figura de U de Chile, opinó sobre Alianza Lima

Ante ello, el delantero del cuadro 'azul' aseguró que será un partido de alta exigencia, ya que en esta fase del torneo no existen equipos "fáciles". De igual manera, al opinar sobre Alianza indicó que se trata de un equipo de gran relevancia, aunque dejó en claro que buscarán la victoria.

"No deja de ser un partido de Copa, ellos (Alianza Lima) llegaron a esta instancia igual que nosotros. Tienen mérito, son un gran equipo, entonces va a ser difícil, va a estar peleado. Nosotros vamos a ir a jugar y ganar, esa es la idea. En esta instancia ya no hay partidos fáciles, bien sea local o visita", expresó.

De igual forma, el atacante chileno señaló que buscarán seguir en la senda de la victoria para mantener su gran momento actual. "Vamos a tomarlo con mesura, ir partido a partido. Si bien hemos dado pasos muy grandes, tenemos que ratificarlo porque no sirve de nada si no ganamos. Iremos a Perú a ganar y cerrar la llave de manera positiva", añadió.

¿Cómo llega U de Chile al partido ante Alianza Lima?

La escuadra sureña llega al partido con Alianza Lima con el firme objetivo de poder seguir cosechando triunfos, luego de haber vencido por 3-0 a Colo Colo en la Supercopa de Chile. Previo a ese partido, la U de Chile venía de dos derrota consecutivas.

No obstante, también tendrán que hacerle frente a tres sensibles ausencias en su esquema. Y es que, los jugadores Israel Poblete, Nicolás Ramírez y Lucas di Yoro no podrán jugar este partido. La ausencia de Lucas di Yoro es la más sensible, ya que se trata de uno de los goleadores del conjunto con 9 anotaciones en la temporada.

Alianza Lima inscribió a Pedro Aquino para enfrentar a la U de Chile

Por su parte, Alianza Lima podrá contar con la presencia de Pedro Aquino en el mediocampo. El pivota ya fue inscrito, en reemplazo de Erick Noriega, en la lista de buena fe para esta instancia del torneo. De esta manera, si Néstor Gorosito lo dispone podrá iniciar acciones.