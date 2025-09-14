¡Atención, Alianza! U de Chile goleó a Colo Colo y llega motivado al partido por Sudamericana

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 dara comienzo en pocos días y este jueves se disputará la ida de una serie que promete regalarnos muchas emociones entre Alianza Lima vs. U de Chile. Ambos equipos llegarán con rodaje pues disputaron importantes encuentros, pero los 'Azules' lo harán con una motivación especial pues se llevaron el título de un torneo local, por lo que los 'Íntimos' deberán estar finos para opacar esa felicidad de su rival.

El 'Romántico Viajero' disputó este domingo la Supercopa chilena frente a Colo Colo en una edición más del clásico mapocho en el Estadio Santa Laura. Los dirigidos por Gustavo Álvarez demostraron su superioridad en la cancha y se consagraron campeones tras golear al 'Cacique' por 3-0.

Video: TNT Sports

El primer tanto del compromiso lo anotó Matías Sepúlveda a los 18 minutos con un potente disparo desde la media luna. Después de ello, U de Chile aprovechó su hombre de más en la cancha tras la expulsión de Sebastián Vegas (30') para sentenciar el resultado a su favor con tantos de Nicolás Guerra de reobote (37') y Lucas Assadi con un disparo dentro del área en el segundo tiempo (50').

Lucas Assadi sentenció la victoria de U de Chile. Video: TNT Sports

U de Chile tendrá una motivación extra para enfrentar a Alianza Lima

Con este resultado, el conjunto universitario no solo llegará con la moral elevada a tierras peruanas por ganar su primer trofeo de la temporada 2025, sino además porque esto le servirá de motivación para conseguir un buen resultado en Matute ante Alianza Lima para así dar un paso más para meterse entre los cuatro mejores equipos de la Copa Sudamericana.

U de Chile llegará con una baja de consideración para el partido ante Alianza Lima

Sin embargo, no todo es felicidad en Universidad de Chile ya que, pese a haber ganado la Supercopa de su país en la antesala al duelo frente al elenco aliancista, pues se supo hace unos días que tendrá la sensible baja de una de sus principales figuras. Nos referimos a Lucas Di Yorio, quien se tuvo que operar por una lesión meniscal en la rodilla y se perderá ambos cotejos por cuartos de final de la 'Gran Conquista'.

Lucas Di Yorio se perderá ambos partidos ante Alianza Lima por Copa Sudamericana debido a una lesión. Foto: AFP

Alianza Lima llega golpeado al partido ante U de Chile

Es preciso señalar que Alianza Lima es la otra cara de la moneda en la antesala al partido con la U de Chile, pues el último sabado cayó derrotado 4-3 ante Deportivo Garcilaso en condición de local, resultado que golpeó duramente a los dirigidos por Néstor Gorosito debido a que se alejan más de la lucha por el título del Torneo Clausura peruano.