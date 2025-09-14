Periodista chileno dio potente opinión sobre Alianza previo a duelo con U de Chile: "Jugadores de..."

Alianza Lima ya inicia sus preparativos para enfrentar a la U de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, un duelo clave donde buscarán dejar atrás la dura derrota sufrida ante Deportivo Garcilaso por la Liga 1. En la previa del choque internacional, un periodista chileno sorprendió con una contundente opinión sobre los blanquiazules.

Periodista chileno opinó sobre Alianza Lima

Resulta que el periodista chileno Jorge Hevia, de 'Radio Pauta', conversó con su colega peruano José Varela y analizó lo que será el vital enfrentamiento de la Copa Sudamericana. Hevia aseguró que será un choque muy complicado para los blanquiazules, ya que la U de Chile tiene como principal objetivo conquistar este torneo para dejar atrás su bajo rendimiento en el campeonato local.

"La U de Chile no tiene nada que hacer en el torneo nacional. Por ende, la Copa Sudamericana se convierte en el objetivo, sabiendo que es muy difícil ganar porque hay equipos brasileños e incluso Alianza Lima", expresó.

No obstante, lo más impactante fue cuando opinó sobre la escuadra blanquiazul. El comunicador sureño sorprendió con su análisis sobre el equipo de Néstor Gorosito, haciendo especial énfasis en sus aspectos físicos, la intensidad y experiencia.

Video: José Varela YouTube

"Alianza ha mostrado un excelente nivel y tiene jugadores de mucha experiencia. La 'U' se escuda un poco de lo que puede pasar en esta llave, porque el físico en el fútbol chileno deja mucho que desear. Alianza no es un equipo con alta intensidad. Entonces, a falta de intensidad y en Chile, la U podría tener algo de donde refugiarse e intentar buscar ese partido", puntualizó Jorge Hevia .

Las palabras del periodista chileno sorprendieron en tienda victoriana, pues recalcar una de los puntos que tendrá que mejorar Néstor Gorosito de cara a este enfrentamiento, donde tendrán la obligación de poder sacar una ventaja importante para encarar la vuelta.

U de Chile presentará bajas ante Alianza Lima

Se pudo conocer que la escuadra chilena llegará al duelo en el Estadio Alejandro Villanueva con varias bajas importantes en su plantel. Los ausentes serán Israel Poblete, Nicolás Ramírez y Lucas di Yoro.

Estas ausencias representan un duro golpe para el equipo de Gustavo Álvarez, ya que se trata de titulares habituales. En especial, la de Lucas di Yoro, quien es uno de los goleadores del conjunto con 9 anotaciones en la temporada.