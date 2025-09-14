0
U de Chile impacta a hinchas con inédito mensaje tras dura derrota de Alianza Lima: "Una vez..."

Después de que Alianza Lima perdiera ante Garcilaso en Matute, la U de Chile, próximo rival de los íntimos en la Sudamericana lanzó un potente mensaje que sorprende a hinchas.

Solange Banchon
U de Chile y su tajante mensaje en redes sociales tras la derrota de Alianza Lima
U de Chile y su tajante mensaje en redes sociales tras la derrota de Alianza Lima
Alianza Lima no pudo hacerse fuerte de local y cayó por 4-3 ante Deportivo Garcilaso en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 en Matute. Ahora los íntimos están en la obligación de recuperarse de esta derrota y volver a la senda del triunfo en su próximo choque por la Liga 1. Sin embargo, su principal objetivo será derrotar en la Caldera a U de Chile por la ida de los cuartos de final de la Sudamericana.

Carlos Bustos se pronunció luego del triunfo de Garcilaso ante Alianza Lima en Matute

PUEDES VER: Carlos Bustos, DT de Garcilaso, dio fuerte revelación tras valioso triunfo: "Alianza siempre..."

U de Chile y su mensaje tras derrota de Alianza Lima

Precisamente, luego del duelo entre blanquiazules y el 'Pedacito de Cielo', la escuadra chilena sorprendió a todos sus fanáticos con su inmediata publicación en redes sociales.

Resulta que, en esta oportunidad, el 'Romántico Viajero' compartió un anuncio sobre el encuentro que afrontarán contra Colo Colo este domingo por la final de la Supercopa.

"Una vez más", fue el mensaje que lanzó la 'U' en su cuenta oficial de 'X', a vísperas del duelo ante los 'Albos' en el Estadio Santa Laura. Queda claro que, el cuadro de Gustavo Álvarez solo apunta a ser campeón del torneo.

U de Chile vs Colo Colo

U de Chile y su post anunciando la Supercopa

U de Chile no llegará con el plantel completo para la Supercopa

Es importante mencionar que, la U de Chile presentará hasta 3 bajas considerables para la Supercopa ante Colo Colo, La primera será la del volante Israel Poblete, por un desgarro. El segundo jugador es el defensa Nicolás Ramírez también por un tema muscular.

En tanto, la ausencia más sensible que tendrá el cuadro 'Azul' estará en el ataque, con el delantero Lucas di Yoro, quien tendrá que someterse a una operación por una dura lesión que sufrió en la rodilla.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

