¡Una máquina! Alianza Lima aplastó 7-0 y logró una valiosa clasificación a la semifinal del torneo
¡Sorprendente! Alianza Lima destrozó de forma contundente a su rival de turno y selló su pase a la semifinal del torneo peruano. ¿Quiénes serían sus posibles rivales?
Alianza Lima está enfocado en ganar a Deportivo Garcilaso para tratar de acercarse a Universitario, actual líder del Torneo Clausura 2025. Por su parte, en otras de sus categorías, los blanquiazules consiguieron una abultada victoria, resultado que les permitió acceder a la semifinal del campeonato local.
Alianza Lima ganó y selló su pase a la semifinal del torneo peruano
El último jueves, el cuadro íntimo apabulló 7-0 a Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) por el Torneo Juvenil Sub 18 en las instalaciones del Complejo Esther Grande de Bentín. De esta manera, los potrillos siguen avanzando y ahora están más cerca de sumar un nuevo título.
En esta ocasión, los goles fueron anotados por Alvarado, Justo, Neciosup, Reynaldo, Muñoz, y Arroyo con un doblete. El cuadro del DT Kenji Aparicio está atravesando por un gran momento y mete miedo a sus demás oponentes en la competición. ¿Cuándo será su próximo encuentro?
Alianza Lima superó a UTC por goleada y firmó su pase a la semifinal del torneo local
En primera instancia, el conjunto aliancista, ya clasificado a las 'semis' del Torneo Juvenil Sub18 tendrá que esperar por su rival, el cual se definirá entre Cienciano del Cusco y Universitario de Deportes.
De avanzar los cremas, se podría tener un 'clásico', que despertaría una gran emoción en las hinchadas, por el gran nivel que vienen mostrando ambos elencos a lo largo de la competencia.
Cabe recordar que, acorde a la programación, las fechas tentativas para este cruce se disputarían el 17 y 21 de septiembre en encuentros de ida y vuelta. Al respecto, en dicha ronda, Alianza Lima será el equipo que cierre la llave jugando como local.
