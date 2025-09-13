Pablo Erustes calificó Matute tras victoria de Garcilaso sobre Alianza Lima: "Una cancha..."

Hubo batacazo en el Estadio Alejandro Villanueva dbeido a que Deportivo Garcilaso venció 4-3 a Alianza Lima por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Tras el compromiso, Pablo Erustes, delantero del 'Pedacito del Cielo' que convirtió uno de las anotaciones, sorprendió dándole un fuerte calificativo al campo de Matute y al triunfo obtenido ante los blanquiazules en su propia casa.

Para las cámaras de L1 MAX, el atacante argentino sorprendió asegurando que fue complicado sacar adelante el encuentro. "Un triunfo en esta cancha que es muy difícil, con su gente, así que muy contento. Era impensado, pero el equipo fue por todo desde el primer minuto, a pesar de que empezamos perdiendo", precisó el artillero de 31 años.

Recordemos que Pablo Erustes marcó el segundo tanto de Deportivo Garcilaso ante Alianza Lima y comenzó lo que sería una breve goleada, ya que por un momento el partido se puso 4-1, aunque finalmente los blanquiazules lograron 'reponerse'. Con este triunfo el elenco de Cusco es el nuevo líder del Torneo Clausura y sueña con salir campeón de la Liga 1.

Así fue el tanto de Pablo Erustes.

Por otra parte, el nacido en Argentina reveló que el trámite para su nacionalización va bien encaminado y pronto será un peruano más, por lo que dejará de ocupar plaza de extranjero y se le abrirá más el mercado para fichar por otro club del campeonato nacional para la próxima temporada. Recordemos que el caso de Pablo Erustes es peculiar, porque en su país natal únicamente jugó para Atlético Perú y de forma amateur, llegando a debutar profesionalmente en el 2023 con Deportivo Municipal y luego pasó al 'Pedacito del Cielo'.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima no tiene tiempo para desanimarse pese a la derrota, ya que este jueves 18 de septiembre recibirá a la Universidad de Chile en el Estadio Alejandro Villanueva por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, obligado a conseguir un triunfo para luego viajar con cierta tranquilidad al compromiso de vuelta en condición de visitante.