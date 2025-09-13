Urgente: Gianfranco Chávez fue trasladado en ambulancia tras sufrir una descompensación en Matute

Alianza Lima y Deportivo Garcilaso chocaron en uno de los partidos más atractivos de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Alejandro Villanueva. El encuentro tuvo muchos goles en ambas áreas, pero también situaciones de preocupación como lo que sucedió con el jugador blanquiazul, Gianfranco Chávez.

El defensa del cuadro ‘íntimo’ no quería salir del campo cuando se jugaba el segundo tiempo, pero el golpe en la cabeza ameritaba ser sustituido. De acuerdo a las imágenes registradas por las cámaras de L1 MAX, el ex Sporting Cristal finalmente tuvo que dirigirse a la banca de suplentes entre lágrimas.

Gianfranco Chávez no continuó el partido Alianza Lima vs Garcilaso

Mientras el tiempo transcurría en Matute, otra toma de la televisión mostró cómo sacaban a Gianfranco Chávez en camilla en medio de la preocupación del plantel. De acuerdo a la periodista Ana Lucía Rodríguez que se encontraba a ras de cancha, le indicaron que el futbolista se descompensó, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a la clínica.

(Video: L1 MAX)

Así fue el momento en que Gianfranco Chávez no quiso dejar el campo

Próximo partido de Alianza Lima por el Torneo Clausura

Luego de perder ante Deportivo Garcilaso en el Estadio de Matute, Alianza Lima enfrentará a Comerciantes Unidos por una nueva fecha del Torneo Clausura 2025, este domingo 21 de septiembre.