Después de cinco años, seleccionado peruano anunció que se va de Universitario: "Duele"
Seleccionado peruano sorprendió tras anunciar su salida de Universitario tras cinco años. Fue capitán de los cremas y expresó su amor por el club.
Siguen las sorpresas en el 'Pueblo Crema'. Universitario de Deportes quiere consolidarse como una de las instituciones deportivas más importante del Perú, por ello, es importante contar con destacados talentos, tanto nacionales e internacionales.
Para su equipo de futsal, donde este 2025 quedó subcampeón, se conoció una sensible baja que sorprendió a más de un fanático de la 'U'. El arquero Alonso Tizon informó que se va del club de sus amores.
"Año de mucho crecimiento y reencuentro personal. Gracias por todo Universitario, fueron unos cinco años divertidos", expresó el portero, que habitualmente es convocado a la selección peruana, en sus redes sociales.
Alonso Tizon anunció que se va de Universitario.
En los comentarios en el post de su cuenta de Facebook, un usuario le indicó a Tizon que su mensaje suena a despedida, por lo que el arquero afirmó que se va de la 'U' y es algo que le duele mucho.
"La verdad que así es, una despedida, que duele, pero servirá para seguir creciendo y ver el vaso medio lleno. Fue hermoso haber estado en el club de mis amores", puntualizó.
Alonso Tizon en Universitario
Alonso Tizon es un referente en Universitario. Hincha del club, estuvo cinco años en la institución y ganó títulos. Además, disputó la Copa Libertadores futsal con el cuadro crema.
