Caín Fara sorprende con potente calificativo a Universitario tras ser oficializado para el 2026
El zaguero Caín Fara no dudó en dejar un mensaje sobre Universitario luego de ser presentado como el primer refuerzo en busca del ‘Tetra’.
Universitario de Deportes anunció de manera oficial, a Caín Fara como su primer refuerzo extranjero para la temporada 2026 donde luchará por el tetracampeonato y llegar lejos en la Copa Libertadores. En ese contexto, el propio futbolista no dudó en utilizar su redes sociales para pronunciarse.
A través de su cuenta de Instagram, el defensa central dejó un contundente mensaje luego de anunciarse su incorporación al conjunto que dirige Javier Rabanal, quien un día antes fue presentado en conferencia de prensa como el nuevo entrenador en reemplazo de Jorge Fossati.
Caín Fara captó la atención en sus redes sociales
“Gracias de corazón a todos por los mensajes y el cariño. Quería que sepan que los leo y los valoro muchísimo. Estoy muy feliz y emocionado por este paso tan importante en mi carrera”, escribió Caín Fara en una reciente historia que subió acompañado de unos particulares emojis.
En esa línea, el futbolista de 31 años complementó que se siente muy ilusionado con esta llegada al vigente tricampeón: “Empieza una etapa que me llena de ilusión y compromiso. Soy consciente de lo gigante que es Universitario en el mundo. Voy a dejar la vida por estos colores”.
El mensaje de Caín Fara en su cuenta de Instagram
