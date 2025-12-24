0

Caín Fara sorprende con potente calificativo a Universitario tras ser oficializado para el 2026

El zaguero Caín Fara no dudó en dejar un mensaje sobre Universitario luego de ser presentado como el primer refuerzo en busca del ‘Tetra’.

Erickson Acuña
Caín Fara se convirtió en nuevo fichaje de Universitario.
Caín Fara se convirtió en nuevo fichaje de Universitario. | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes anunció de manera oficial, a Caín Fara como su primer refuerzo extranjero para la temporada 2026 donde luchará por el tetracampeonato y llegar lejos en la Copa Libertadores. En ese contexto, el propio futbolista no dudó en utilizar su redes sociales para pronunciarse. 

Exfutbolista de Universitario jugará en la Liga 2.

PUEDES VER: Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora jugará en Segunda el 2026: "Bienvenido"

A través de su cuenta de Instagram, el defensa central dejó un contundente mensaje luego de anunciarse su incorporación al conjunto que dirige Javier Rabanal, quien un día antes fue presentado en conferencia de prensa como el nuevo entrenador en reemplazo de Jorge Fossati.

Caín Fara captó la atención en sus redes sociales

“Gracias de corazón a todos por los mensajes y el cariño. Quería que sepan que los leo y los valoro muchísimo. Estoy muy feliz y emocionado por este paso tan importante en mi carrera”, escribió Caín Fara en una reciente historia que subió acompañado de unos particulares emojis.

En esa línea, el futbolista de 31 años complementó que se siente muy ilusionado con esta llegada al vigente tricampeón: “Empieza una etapa que me llena de ilusión y compromiso. Soy consciente de lo gigante que es Universitario en el mundo. Voy a dejar la vida por estos colores”.

Caín Fara

El mensaje de Caín Fara en su cuenta de Instagram

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Ángelo Campos puede remecer el mercado firmando por rival de Alianza Lima para 2026: "Interesa"

  2. Oficial: Universitario firmó a futbolista que jugó en Chile hasta la temporada 2027

  3. Federico Girotti aceptó oferta de Alianza Lima y firmará por las próximas tres temporadas

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano