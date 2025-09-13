Álex Valera responde sin filtro a Sergio Peña tras sus declaraciones: "Como si fuera un..."

Durante la última fecha FIFA, Óscar Ibáñez tuvo que desconvocar a dos futbolistas como Edison Flores y Álex Valera de la selección peruana debido a que se lesionaron, esto en pleno momento clave porque la Bicolor todavía tenía chances de clasificar a la Copa del Mundo mediante las Eliminatorias Conmebol. En ese sentido, hubo otro jugador sentido que sí estuvo en el campo pese a su dolor, nos referimos a Sergio Peña, quien le mandó una indirecta a los integrantes de Universitario y ahora uno de ellos respondió contundentemente.

Resulta que 'Valegol' se mostró sumamente indignado por todas las especulaciones en su contra que han estado rondando en las últimas semanas, ya que algunos hinchas y periodistas creen que se hizo el lesionado para no jugar con Perú y centrarse en la 'U'. Sin embargo, al parecer la declaración que más le molestó fue la del volante de Alianza Lima.

"No sé qué está pasando, inventan tantas cosas, no sé qué quieren lograr. Ya lo de la selección peruana ya pasó y no sé si están buscando culpables o quieren limpiarse ellos mismos. Hay que comenzar a asumir", inició resaltando Álex Valera, resaltando también que jamás se haría el sentido para ausentarse a la selección peruana.

"Los entrenadores mismos han dicho cuando no he podido, pero nunca voy a ir a hacerme el lesionado, eso no es nada profesional. Cuando uno no está hay que decir que no está al 100% y darle la oportunidad a los jóvenes para que puedan demostrar, pero de ahí no decir que no están al 100% (y dar a entender) como si fuera un agradecimiento vestir la camiseta de selección peruana", agregó el delantero de Universitario de Deportes.

Álex Valera hasta ahora no tiene goles en partidos oficiales con la selección peruana.

¿Qué dijo Sergio Peña?

Luego de haber quedado eliminados de la Copa del Mundo, Sergio Peña se pronunció ante la hinchada debido a las críticas que venía recibiendo junto a todos sus compañeros de la selección peruana. En estas declaraciones aprovechó para mandar una indirecta a quienes no juegan por haberse lesionado, tal como fue el caso de Álex Valera y Edison Flores.

"Por mi país y por mi patria nunca me voy a rendir. A la gente pedirles respeto. A los que ponemos la cara. A mí. Hay otros que no la dan. Estuve con el dedo fracturado y así jugué los dos partidos. A veces hay que decirlo", señaló el futbolista de Alianza Lima días atrás.