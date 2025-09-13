Campeón de Argentina sorprendió con fuertes palabras sobre Luis Ramos: "Es un..."

Uno de los principales delanteros que tiene la selección peruana en la actualidad es Luis Ramos, quien se encuentra jugando para América de Cali. En ese sentido, el atacante nacional recibió un fuerte comentario por parte de un futbolista que fue campeón en Argentina y que ahora está luchando por salir campeón del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 con Cusco FC.

En diálogo con L1 MAX, Iván Colman fue consultado por su excompañero de equipo que actualmente acaba de quedar fuera de la Copa del Mundo con Perú, tras caer en las Eliminatorias Conmebol. El artillero únicamente tuvo palabras de elogio para nuestro compatriota, quien también fue sondeado por Universitario de Deportes para solucionar la falta de gol.

"Luis Ramos es un 9 que juega muy bien, por eso está en Colombia", precisó el delantero de Cusco FC, halagando al futbolista de la selección peruana. Recordemos que únicamente se encuentra a préstamo en América de Cali, ya que su pase oficial sigue perteneciéndole a Cusco FC, donde tiene contrato hasta diciembre del 2027.

Iván Colman habló sobre Sporting Cristal

En la transmisión también le preguntaron a Iván Colman, campeón de Segunda División con Argentinos Juniors, por el duro partido que sostendrán los imperiales ante Sporting Cristal este domingo 14 de septiembre por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. Este encuentro podría definir al nuevo líder del campeonato en pleno momento clave de la temporada, ya que el club que gane pasará a Universitario la tabla de posiciones.

"Cusco y Cristal venimos bien. Sabemos que tratamos bien a la pelota", precisó el atacante argentino. El duelo iniciará a las 17.30 horas y contará con transmisión exclusiva de L1 MAX para todo el territorio peruano. Sin embargo, en el diario Líbero te mantendremos al tanto sobre todo lo que suceda en este importante cotejo del fútbol peruano.