Luis Ramos responde sin filtro ante las críticas por ser el delantero de la selección: "Van a..."

Uno de los jugadores que viene siendo criticado por la afición peruana es Luis Ramos. El atacante de América de Cali atraviesa un gran momento en el certamen colombiano, pero con la Bicolor no pudo lucir en los duelos claves de Eliminatorias ante Uruguay y Paraguay. Ante ello, el atacante no guardó silencio y expresó públicamente su sentir.

El atacante nacional se dirigió a zona mixta con el fin de manifestar sus sensaciones de esta eliminación a la Copa del Mundo. Sin embargo, fue sorprendido con una consulta sobre el 'peso' que tiene al ser el nuevo delantero de la Bicolor para las futuras Eliminatorias Sudamericanas.

El delantero de 25 años no se amilanó ante los presentes y dejó en claro que las críticas siempre se van a presentar durante la carrera de un futbolista profesionales. No obstante, asegura que es "otra era" en la selección y que amerita trabajar mucho más para cumplir con cada uno de los objetivos.

"Siempre escucho las críticas, pero siempre van a estar. Cuando te va bien también hablarán bien de ti. Veo muchas comparaciones. Hoy en día es otra era, hay que trabajar. No va a ser lo mismo que antes, tiene que haber mucho más trabajo. Toca afrontar lo que viene", declaró Luis Ramos.

(VIDEO: Entre Bolas)

Luis Ramos busca seguir en el fútbol internacional

El delantero peruano sigue perteneciendo a Cusco FC, ya que está en condición de préstamo en América de Cali de Colombia. Sin embargo, el jugador desea seguir en el exterior y esperar que los 'Diablos Rojos' compren su pase completo para tener más oportunidades en el fútbol internacional. Ya se verá qué futuro le depare al atacante que tiene la gran responsabilidad de ser el futuro goleador en la Blanquirroja.