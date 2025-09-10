Tristeza en Matute: Alianza Lima perdió 4-3 por penales en el torneo de la Conmebol

Pese a que comenzó con pie derecho, Alianza Lima fue decayendo a nivel internacional y recientemente se confirmó su derrota 4-3 por penales en el torneo de la Conmebol. Tras este resultado, en pleno momento decisivo de la temporada, los hinchas blanquiazules quedaron sumamente tristes y preocupados. A continuación te contamos los detalles de esta dura derrota.

Resulta que, por la fecha 4 de la Liga Evolución Conmebol 2025, la Sub-16 femenina de Matute cayó 2-0 ante Liga de Bogotá, como se había informado horas atrás. Sin embargo, ahora se conoció que también cayó 4-3 en el Partido de Penales que ha impuesto el ente sudamericano para cada uno de los partidos que se disputen en la mencionada competición, perdiendo así la posibilidad de obtener un punto más en la tabla de posiciones.

Alianza Lima perdió en penales.

¿Qué es el Partido de Penales en Conmebol?

En todos los encuentros que se vienen realizando por la Fase de Grupos, al término del primer tiempo reglamentario se ejecutan cinco penales por club en uno de los arcos designados por el árbitro principal. El cuadro ganador de esta tanda sumará un punto adicional. Es decir, pese a la derrota de Alianza Lima en el compromiso, si se llevaba el triunfo en el Partido de Penales podría haber sumado al menos una unidad.

Conmebol impuso un nuevo sistema en los partidos.

Vale precisar que, si ambos clubes quedan empatados en esta definición no habrá puntaje, por lo que únicamente se tendrá en cuenta el resultado de los 90 minutos reglamentarios. Lo cierto es que la escuadra blanquiazul acumuló su segunda derrota consecutiva en el Grupo B de la Liga Evolución Conmebol, ya que la jornada pasada cayó 2-0 ante Ferroviaria de Brasil, aunque venció en los penales y por eso se llevó un punto a la tabla de posiciones del campeonato.

De momento, Alianza Lima se ubica en la tercera posición con 5 puntos gracias a su victoria 1-0 sobre Secasports de Venezuela en la fecha 1, y a las dos unidades conseguidas en el Partido de Penales. La próxima fecha el elenco de Matute se jugará la clasificación a la siguiente instancia ante Leonas de Tarija y está obligado a golear, y vencer en la pena máxima, para avanzar de ronda.