Valera no se guardó nada y dio rotunda respuesta a Barcos tras polémica: "No le sirvió..."

Universitario de Deportes viajó rumbo a Arequipa para el partido de este domingo contra Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. No obstante, previo a ello, el delantero del equipo crema, Álex Valera no dudó en pronunciarse sobre la polémica que protagonizó con el veterano atacante de Alianza Lima, Hernán Barcos tras el último clásico en el Monumental.

Álex Valera y su firme respuesta a Hernán Barcos tras polémica en el clásico

Mediante una reciente entrevista, el futbolista de la 'U' inició manifestando que todo percance que haya tenido a lo largo de su carrera profesional queda en la cancha, sin embargo, dejó entrever que para el 'Pirata' fue un tema personal.

Álex Valera habló sobre la polémica que vivió con Hernán Barcos en el clásico del Clausura 2025

"Para mí son cosas que pasan en el fútbol. Como lo dije la vez pasada para mí ya terminó quedó en la cancha, pero parece que a la persona no le gustó y salió a declarar a la prensa, nada que ver", sostuvo el '20' del conjunto estudiantil.

(Video: Jax Latin Media)

En esa misma línea, Álex Valera fue enfático respecto al último incidente que vivió con el máximo goleador del elenco victoriano y señaló que pese a que es una figura con amplia experiencia en el fútbol, se enfrascó en la polémica dentro del clásico.

"Todas las veces que he tenido problemas con jugadores y después nos hemos dado la mano. Para mí en el fútbol la persona que juega en contra mía o la de mi equipo es como si fuera un enemigo, yo quiero ganarle y si no lo toma así de esa forma creo que la experiencia no le sirvió", acotó.

Números de Álex Valera con Universitario de Deportes esta temporada

Álex Valera viene siendo el delantero titular en Universitario a lo largo de la temporada. El atacante de 29 años es pieza fundamental en el esquema del cuadro crema, lo que se evidencia en un total de 32 partidos oficiales entre el plano local e internacional. Del mismo modo, registra 11 goles, y 5 asistencias. Además, de un aproximado de 2402 minutos.