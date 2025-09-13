Conmebol impacta al continente con rotundo pronunciamiento sobre Alianza: "Todavía sueñan con..."

Alianza Lima afrontará una seguidilla de partidos siendo el más cercano el duelo contra Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025. Posteriormente, los blanquiazules recibirán en la Caldera de Matute a la U de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Bajo ese contexto, la Conmebol sorprendió con un inédita publicación que involucra a los íntimos. ¿Qué pasó?

Conmebol y su firme publicación previo al Alianza Lima vs U de Chile

Resulta que, la cuenta oficial de la Conmebol Sudamericana utilizó sus redes sociales para recordar las 8 escuadras internacionales que aún se encuentran en competencia en el prestigioso torneo. Por ende, uno de los escudos se lució en dicho post fue el del cuadro victoriano.

"Son 8 equipos todavía sueñan con levantar la CONMEBOL Sudamericana", precisaron en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter. Asimismo, se pudo observar la presencia de las insignias de Atlético Mineiro, Bolívar, Fluminense, Lanús, Independiente del Valle, Once Caldas, y la U de Chile, próximo rival de los grones.

Cabe recordar que, para dicho compromiso de ida por los cuartos de final de la Sudamericana 2025, el 'Romántico Viajero' no podrá contar con el apoyo de sus aficionados, en vista de la sanción que le impuso la Conmebol, tras los últimos incidentes con los hinchas de Independiente en el Estadio Libertadores de América.

En tanto, a nivel deportivo, los dirigidos por Gustavo Álvarez enfrentarán este domingo a Colo Colo en un vital choque por la Supercopa de Chile. De consagrarse como campeones, les servirá como un impulso anímico con miras al duelo frente a los íntimos.

Alianza Lima vs U de Chile: horario y dónde ver partido

Precisamente, según Conmebol, el partido entre Alianza Lima vs U de Chile quedó pactado para disputarse este jueves 18 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Las acciones deben dar inicio desde las 19:30 horas locales de Perú, mientras que, la transmisión irá por ESPN y la plataforma streaming, DGO en territorio nacional.