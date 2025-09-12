Alineaciones Alianza Lima vs. Garcilaso: el sorpresivo once de Gorosito para ganar en Matute

Alianza Lima vuelve al ruedo por el Torneo Clausura 2025 este sábado 13 de setiembre, cuando reciba a Deportivo Garcilaso en Matute por la fecha 8 del campeonato. Ambos equipos van en busca de los tres puntos, por lo que te damos a conocer las posibles alineaciones que manden a la cancha, tanto Néstor Gorosito como Carlos Bustos.

Posible alineación de Alianza Lima

Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Jean Pierre Archimbaud, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Alan Cantero, Eryc Castillo, Hernán Barcos.

Alianza Lima presentará dos variantes en defensa para enfrentar a Deportivo Garcilaso. Foto: Alianza Lima

El cuadro blanquiazul sabe perfectamente que está en la obligación de hacer respetar su casa y lograr una victoria porque de lo contrario, se podrían alejar más del primer lugar del Clausura. Sin embargo, no podrán contar con dos piezas claves en su once titular, pues Carlos Zambrano y Renzo Garcés fueron sancionados por conductas antideportivas en el clásico ante Universitario.

Por ello, el estratega argentino tendría una zaga central inédita para enfrentar al 'Rico Garci', la cual estará conformado por Gianfranco Chávez y Jean Pierre Archimbaud, este último quien bajaría del mediocampo para jugar en la linea defensiva del equipo, posición que conoce pues este año también lo ha hecho algunos minutos frente a Juan Pablo II.

La buena noticia es que Paolo Guerrero ya está recuperado de su lesión y será tomado en cuenta por el 'Pipo' Gorosito, aunque el que comenzaría las acciones en el ataque sería Hernán Barcos. El 'Pirata' estaría acompañado en ofensiva por Eryc Castillo y Alan Cantero como extremos, con el objetivo de generar peligro en el área rival.

Posible alineación de Deportivo Garcilaso

Patrick Zubczuk; Erick Canales, Aldair Salazar, Juan Diego Lojas, Orlando Núñez; Carlos Beltrán, Nicolás Gómez, Kevin Sandoval; Francisco Arancibia, Pablo Erustes, Ezequiel Naya.

Deportivo Garcilaso saldrá con todo para vencer a Alianza Lima en Matute. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Deportivo Garcilaso ha comenzado de gran forma el Clausura, pues todavía es uno de los pocos invictos del torneo en siete jornadas disputadas. De la mano del DT Carlos Bustos, el 'Pedacito del Cielo' se ilusiona con seguir ascendiendo en la tabla de posiciones y meterse a la pelea por el título.

Por ello, el conjunto imperial saldrá con lo mejor que tiene en busca de dar el batacazo en Matute y quedarse con los tres puntos en el recinto aliancista. Nombres como Patrick Zubczuk en el arco, Carlos Beltran en la volante, además de los atacantes Pablo Erustes y Ezequiel Naya serían los que conformen la formación del elenco celeste.