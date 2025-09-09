Debutó en Bayern Múnich y ahora quiere salir campeón con Alianza Lima tras declararse hincha

Sin duda alguna Alianza Lima es uno de los clubes más importantes de Perú, para muchos el principal, y populares de Sudamérica. Por tal motivo, un futbolista que debutó oficialmente en el primer equipo del Bayern Múnich reveló ser hincha blanquiazul e incluso quiere salir campeón de la Liga 1 y Copa Sudamericana con el equipo dirigido por Néstor Gorosito. El delantero ya se encuentra en Perú.

PUEDES VER: Revelan a nuevo entrenador de la selección peruana para reemplazar a Óscar Ibáñez

Desde ya comentamos que no se trata de Felipe Chávez, mediocampista con raíces peruanas que hace poco se estrenó en el plantel principal de los bávaros, aunque todavía no lo hace a nivel profesional. Sino que nos referimos a un reconocido atacante nacional con amplia experiencia en el extranjero y que firmó por el equipo de Matute, generando la euforia de su afición alrededor del mundo: Paolo Guerrero.

Como sabemos, el máximo goleador en la historia de la selección peruana se fue muy joven de nuestro país y debutó como futbolista profesional en el Bayern Múnich, aunque en el gigante de Alemania no tuvo el éxito deseado y se fue al Hamburgo. Luego de ello pasó por muchos clubes importantes de Brasil, Argentina y Ecuador, hasta que finalmente llegó a Alianza Lima que siempre ha sido el elenco de sus amores.

Paolo Guerrero firmó por Alianza Lima el año pasado.

Ahora, Paolo Guerrero quiere salir campeón del Torneo Clausura 2025 con los blanquiazules para así poder forzar los playoffs y llevarse el título de la Liga 1. Además, está en los cuartos de final de la Copa Sudamericana donde buscará derrotar a la U de Chile para así seguir con el sueño de obtener la primera estrella internacional de los íntimos.

Números de Paolo Guerrero en Alianza Lima este 2025

Paolo Guerrero ha jugado 26 partidos esta temporada en Alianza Lima, entre Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Liga 1. En el torneo de clubes más importante de la Conmebol marcó 3 goles, mientras que en el campeonato peruano lleva un total de 7 dianas hasta el momento y buscará seguir expandiendo su marca en la recta final de la temporada.