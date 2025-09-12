0

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford EN VIVO: cartelera, hora y dónde ver la esperada pelea de box

Mira la transmisión de la pelea histórica entre Canelo Álvarez vs. Terence Crawford EN VIVO este sábado 13 de septiembre en Las Vegas.

    Francisco Esteves
    Canelo Álvarez vs. Terence Crawford EN VIVO
    Canelo Álvarez vs. Terence Crawford EN VIVO
    COMPARTIR

    No puedes perderte la pelea histórica de box entre Canelo Álvarez vs. Terence Crawford EN VIVO este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, en Estados Unidos. El enfrentamiento principal iniciará a las 22.30 horas de Perú y será transmitido mediante la conocida plataforma Netflix. A continuación te brindamos todos los detalles para que no te pierdas el evento.

    Colombia y Estados Unidos juegan por el Mundial de Vóley Masculino 2025.

    PUEDES VER: Colombia vs Estados Unidos EN VIVO, Mundial de Vóley Masculino: dónde ver y a qué hora juegan

    Este encuentro será, para muchos, lo más importante del año en cuanto a boxeo debido a que el mexicano pondrá en juego su campeonato indiscutible de peso supermediano. De momento, Canelo Álvarez mantiene un récord de 63-2-2, mientras que Terence Crawford buscará quitarle el título gracias a su enorme racha de 41-0.

    Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: horarios

    Te brindamos la hora dependiendo tu país de residencia:

    • México y Costa Rica: 21.30 horas
    • Perú, Ecuador y Colombia 22.30 horas
    • Bolivia, Chile y Venezuela: 23.30 horas
    • Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 00.30 horas (del domingo 14)
    • Estados Unidos (Washington): 23.30 horas
    • Estados Unidos (Las Vegas): 20.30 horas

    ¿Dónde ver EN VIVO Canelo Álvarez vs. Terence Crawford?

    Para mirar la transmisión de esta apasionante pelea de box entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, deberás estar suscrito a la conocida plataforma de streaming Netflix, donde podrás verla totalmente online. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos todos los detalles con el ganador de este emocionante evento.

    Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: Cartelera completa

    Te dejamos la cartelera completa del evento:

    • Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr., 10 rounds, superwelter
    • Christian Mbilli vs. Lester Martínez, 12 rounds, supermediano
    • Mohammed Alakel vs. John Ornelas, 6 rounds, superpluma
    • Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams, 10 rounds, superwelter
    • Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr., 10 rounds, pesado
    • Steven Nelson vs. Raiko Santana, 10 rounds, supermediano
    • Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez, 6 rounds, superpluma
    • Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo, 4 rounds, ligero
    • Marco Verde vs Marcos-Osorio Bentancourt: peso supermediano
    • Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: Pelea de campeonato, 12 rounds por el campeonato indiscutible de peso supermediano.

    ¿A qué hora inicia la primera pelea de la noche?

    Si bien hace instantes mostramos el horario de la pelea principal, acá te revelamos desde qué hora comenzará el evento en general:

    • México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 16,00 horas
    • Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 17.00 horas
    • Bolivia, Venezuela y Chile: 18.00 horas
    • Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 19.00 horas
    • Estados Unidos (Washington): 18.00 horas
    • Estados Unidos (Las Vegas): 15.00 horas

    Canelo Álvarez habló de Terence Crawford

    Al boxeador le preguntaron sobre el trato que viene teniendo con Terence Crawford en la previa, y respondió lo siguiente: "La verdad es que no me gusta comenzar a decirnos cosas para vender la pelea, porque no hay necesidad. Creo que los peleadores de las mejores libras por libras, que están en el Top, saben que es garantía de una gran pelea. Y a los demás hay que enseñarles que se necesita respeto mutuo y que arriba das lo mejor de ti para ganar ".

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Francisco Esteves
    AUTOR: Francisco Esteves

    Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

    Lo más visto

    1. Colombia vs Estados Unidos EN VIVO por Mundial de Vóley Masculino: transmisión del partido

    2. Perú vs Portugal por Copa Davis: fecha, horario, entradas y dónde ver

    3. Mundial de Vóley Masculino 2025: programación, tabla de posiciones y dónde ver los partidos

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano