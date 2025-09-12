- Hoy:
Canelo Álvarez vs. Terence Crawford EN VIVO: cartelera, hora y dónde ver la esperada pelea de box
Mira la transmisión de la pelea histórica entre Canelo Álvarez vs. Terence Crawford EN VIVO este sábado 13 de septiembre en Las Vegas.
No puedes perderte la pelea histórica de box entre Canelo Álvarez vs. Terence Crawford EN VIVO este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, en Estados Unidos. El enfrentamiento principal iniciará a las 22.30 horas de Perú y será transmitido mediante la conocida plataforma Netflix. A continuación te brindamos todos los detalles para que no te pierdas el evento.
Este encuentro será, para muchos, lo más importante del año en cuanto a boxeo debido a que el mexicano pondrá en juego su campeonato indiscutible de peso supermediano. De momento, Canelo Álvarez mantiene un récord de 63-2-2, mientras que Terence Crawford buscará quitarle el título gracias a su enorme racha de 41-0.
Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: horarios
Te brindamos la hora dependiendo tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 21.30 horas
- Perú, Ecuador y Colombia 22.30 horas
- Bolivia, Chile y Venezuela: 23.30 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 00.30 horas (del domingo 14)
- Estados Unidos (Washington): 23.30 horas
- Estados Unidos (Las Vegas): 20.30 horas
¿Dónde ver EN VIVO Canelo Álvarez vs. Terence Crawford?
Para mirar la transmisión de esta apasionante pelea de box entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, deberás estar suscrito a la conocida plataforma de streaming Netflix, donde podrás verla totalmente online. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos todos los detalles con el ganador de este emocionante evento.
Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: Cartelera completa
Te dejamos la cartelera completa del evento:
- Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr., 10 rounds, superwelter
- Christian Mbilli vs. Lester Martínez, 12 rounds, supermediano
- Mohammed Alakel vs. John Ornelas, 6 rounds, superpluma
- Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams, 10 rounds, superwelter
- Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr., 10 rounds, pesado
- Steven Nelson vs. Raiko Santana, 10 rounds, supermediano
- Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez, 6 rounds, superpluma
- Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo, 4 rounds, ligero
- Marco Verde vs Marcos-Osorio Bentancourt: peso supermediano
- Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: Pelea de campeonato, 12 rounds por el campeonato indiscutible de peso supermediano.
¿A qué hora inicia la primera pelea de la noche?
Si bien hace instantes mostramos el horario de la pelea principal, acá te revelamos desde qué hora comenzará el evento en general:
- México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras: 16,00 horas
- Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 17.00 horas
- Bolivia, Venezuela y Chile: 18.00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 19.00 horas
- Estados Unidos (Washington): 18.00 horas
- Estados Unidos (Las Vegas): 15.00 horas
Canelo Álvarez habló de Terence Crawford
Al boxeador le preguntaron sobre el trato que viene teniendo con Terence Crawford en la previa, y respondió lo siguiente: "La verdad es que no me gusta comenzar a decirnos cosas para vender la pelea, porque no hay necesidad. Creo que los peleadores de las mejores libras por libras, que están en el Top, saben que es garantía de una gran pelea. Y a los demás hay que enseñarles que se necesita respeto mutuo y que arriba das lo mejor de ti para ganar ".
