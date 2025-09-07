- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Turquía vs España
- América vs Deportivo Cali
- Italia vs. Turquía
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
¡Confirmado! Perú enfrenta a Portugal en Lima por partido internacional: fecha, día y entradas
Hinchas quedaron sorprendidos al saber que Perú será local ante una escuadra como Portugal en un choque internacional para la historia. Conoce todos los detalles.
Momento de ver un partido lleno de emociones y de mucha historia. Perú recibe a Portugal en un encuentro clave internacional que atraerá a miles de hinchas en la capital limeña. Ya se encuentran a la venta las entradas para este cotejo, el cual ha impactado a aficionados que desean ver buen deporte en nuestro país.
PUEDES VER: Marcelo Bielsa quedó encandilado con futbolista que jugó en el Uruguay vs. Perú: "Distinto"
Resulta, que las delegaciones de Perú y Portugal se verán cara a cara por el Grupo del Mundial I de la Copa Davis 2025. Todo se llevará a cabo en el Club Lawe Tennis de la Exposición en Lima, por lo que aficionados podrán asistir en las respectivas fechas programadas.
¿Cuándo juega Perú vs Portugal por la Copa Davis?
Este partido entre Perú vs Portugal, que involucrará a distintos tenistas de la delegación nacional, se llevarán a cabo los días 12 y 13 de septiembre del presente año (2025). Este magno certamen de la Copa Davis 2025 tendrá como sede el Club Lawe Tennis de la Exposición en Lima.
¿A qué hora juega Perú vs Portugal por Copa Davis?
Los horarios comprenden los dos días de competencia entre Perú vs Portugal por la Copa Davis 2025:
- Viernes 12 de septiembre: 16:00 horas
- Sábado 13 de septiembre: 14: 00 horas
Entradas Perú vs Portugal por Ticketmaster
Estos son los precios de la tarifa regular para ver los partidos de Perú vs Portugal por la Copa Davis 2025:
- Oriente Alta: 145 soles
- Oriente Bajas: 165 soles
- Occidente Alta: 165 soles
- Occidente Baja: 190 soles
- Norte: 285 soles
- Sur: 285 soles
- Boxes: 2300 soles
Equipo de Perú ante Portugal por la Copa Davis 2025
Estos son los tenistas peruanos que representarán al país en la Copa Davis cuando enfrenten a Portugal por el Grupo Mundial I. Vale indicar, que la delegación nacional cuenta con el capitán Luis Horna al mando.
Uno de los que regrese a afrontar este tipo de torneos es Juan Pablo Varillas, quien recayó al puesto 300 ATP tras una dura lesión en mayo del presente año. Ahora con su recuperación óptima, espera dar todo de sí en busca de la victoria ante los lusos.
- Ignacio Buse
- Gonzalo Bueno
- Juan Pablo Varillas
- Alexander Merino
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
D Blue
Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!
PRECIOS/ 14.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00