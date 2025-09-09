- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Perú vs Paraguay
- Venezuela vs Colombia
- Bolivia vs Brasil
- Ecuador vs Argentina
- Chile vs Uruguay
- La Tinka
Confirmado: Próximo partido de Perú será transmitido por señal abierta a nivel nacional
Se dio a conocer que próximo partido de Perú lo transmitirán EN VIVO por canal de señal abierta, para sorpresa de todos los aficionados. Conoce los detalles.
Ni bien culmine la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial de fútbol 2026, Perú tendrá otra nueva cita con su hinchada en nuestro país, pero ahora en el tenis pues el viernes 12 y sábado 13 de setiembre disputará la serie ante Portugal por el Grupo Mundial I de la Copa Davis, el cual se reveló que será transmitido por señal abierta, para sorpresa de todos.
PUEDES VER: Figura que sonó para jugar en Universitario firmó por otro histórico club peruano: "En casa"
Este lunes se realizó la conferencia de prensa de presentación del equipo nacional que buscará el triunfo ante los portugueses en el Estadio Hermanos Buse del Lawn Tennis de la Exposición en Jesús María, en la que también estuvo el presidente de la Federación Peruana de Tenis (FDTP), Mario Monroy.
Justamente el mandamás de la FDTP anunció a todos los medios de comunicación presentes que todos los compromisos de la serie entre Perú vs. Portugal serán televisados por señal abierta para todo nuestro país y el encargado de pasar las incidencias será TV Perú, que volverá a transmitir la Copa Davis tras 18 años.
Equipo peruano de Copa Davis está completo y entrenando en Lima
Es preciso señalar que todo el equipo peruano de tenis ya se encuentra en nuestro país y vienen entrenando arduamente bajo la atenta mirada del capitán Luis Horna. El último en unirse a la delegación fue Ignacio Buse (112 ATP), quien el sábado pasado se consagró campeón del Challenger de Sevilla tras derrotar en la final al argentino Genaro Olivieri en tres sets (6-3, 3-6 y 6-3).Ignacio Buse fue el último en unirse a los entrenamientos de Perú pues estuvo compitiendo en el Challenger 125 de Sevilla. Foto: ATP Challenger Tour
Perú vs. Portugal: integrantes del equipo peruano de Copa Davis
Para esta oportunidad, 'Lucho' Horna tomó la decisión de solo llamar a cuatro jugadores para afrontar la serie ante Portugal por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025. La principal novedad es el regreso de Juan Pablo Varillas, que hace una semana volvió a la actividad tras cuatro meses de para por lesión. Asimismo, otra de las sorpresas es la inclusión de Alexander Merino, quien será un fijo para el partido de dobles. Ellos serán acompañados por las dos promesas del tenis nacional, 'Nacho' Buse y Gonzalo Bueno.
- Ignacio Buse (112 ATP)
- Gonzalo Bueno (209 ATP)
- Juan Pablo Varillas (336 ATP)
- Alexander Merino (117 ATP dobles)
Perú vs. Portugal por Copa Davis: hora y precios de las entradas
La serie entre Perú vs. Portugal dará inicio el viernes 12 de setiembre a partir de las 16:00 horas con los dos partidos de singles. El sábado 13 culminará todo con el duelo de dobles y los dos choques de individuales restantes a partir de las 14:00 horas. Revisa cuánto están las entradas para ver en acción al equipo nacional, las cuales pueden ser adquiridas en la web de Ticketmaster.
- Oriente Alta: 145 soles
- Oriente Bajas: 165 soles
- Occidente Alta: 165 soles
- Occidente Baja: 190 soles
- Norte: 285 soles
- Sur: 285 soles
- Boxes: 2300 soles
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50