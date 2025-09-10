Visita histórica: El ministro del Deporte de China se reunió con el presidente del Comité Olímpico Peruano

El encuentro de dos mundos. Lejanos en distancia pero unidos por el deporte. Una visita histórica se realizó este martes en el quinto piso de la sede del Comité Olímpico Peruano en la VIDENA cuando el presidente del Comité Olímpico Peruano, Dr. Renzo Manyari, recibió a Gao Zhidan, Director de la Administración General de Deportes (Ministro del Deporte de China), presidente del Comité Olímpico Chino (COC) y presidente de la Federación Internacional de Wushu.

En esta importante reunión se sostuvo una agenda de cooperación deportiva, que incluyó la suscripción conjunta de un Memorándum de Entendimiento entre ambos Comités Olímpicos. Este convenio precisa la colaboración para deportistas peruanos y chinos. Presentesnen está histórica reunión estuvieron el embajador de China en el Perú Song Yang y el presidente de la Confederación Panamericana de Judo y judoka olímpico Carlos Zegarra Presser.

Este encuentro, sin duda, fortalece los lazos de amistad y abre nuevas oportunidades para el desarrollo del deporte entre Perú y China. Asimismo el presidente del COP ha practicado como deporte el Wushu y el titular del deporte chino elevará el pedido de realizar en nuestro país un evento mundial.

“Nos sentimos muy honrados con la visita ilustre del ministro de Deporte de China y mi par en el Comité Olímpico de China. Creemos que esta visita y reunión fortalece mucho al deporte peruano porque a partir de esta agenda podemos ganar con nuestros deportistas, campamentos, becas para entrenar con una potencia mundial no solo en lo económico sino en lo deportivo”, dijo Renzo Manyari.

A su turno el presidente del Comité Olimpico Chino dijo "gracias presidente Renzo por su agenda y por recibirnos, China y Perú están lejos en distancia pero, unidos históricamente. El deporte es desarrollo y sabemos los progresos de los deportistas peruanos y la medalla lograda en los últimos Juegos Olímpicos así como nosotros también lo logramos".

La visita del ministro del Deporte de China y a la vez presidente del Comité Olímpico de China marca un hito importante en la gestión de Renzo Manyari quien, con su equipo directivo, ha recobrado la vitalidad, confianza y credibilidad del Comité Olímpico Peruano en poco tiempo y lo ha puesto en la escena deportiva mundial y de América porque en su mandato se lograron ganar Los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho – Lima 2024, los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 y los Juegos Panamericanos Lima 2027.