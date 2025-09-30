Xiaomi 17 Pro Max: todas las características y precio del celular que opacó al iPhone 17 Pro Max

El iPhone 17 ha quedado eclipsado con el lanzamiento de los nuevos Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max, ya que estos nuevos topes de gama se han alzado como los mejores en su rango de precio, pero, como es de esperarse, estos smartphones todavía no llegan a todas partes del mundo, por lo que hay gran expectativa sobre su especificaciones, como los que serán sus precios, en especial sobre el buque insignia de la marca china.

Xiaomi 17 Pro Max: ¿Por qué es tan impresionante?

De plano, el Xiaomi 17 Pro Max incluye un panel OLED de 6,9 pulgadas, junto a una resolución superior al iPhone 17 Pro Max, con 2,608 x 1,200 píxeles, a la vez de una tasa de refresco de 120 hercios, así como 3,500 nits de brillo máximo (500 más que el celular más top de Apple), compatible con HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, así como protección Xiaomi Shield Glass 3.0 que lo refuerza contra golpes y caídas.

El panel trasero es un AMOLED Super Sunlight de 2,9 pulgadas de 967 x 569 pulgadas, con 120 hercios de tasa de refresco y 3,500 nits de brillo máximo. Esta pantalla trasera es dinámica, pudiendo revisar notificaciones, sacarte selfies con la cámara principal, además de funciones para personalizar, siendo muy fluida con widgets como notas rápidas.

De momento, el Xiaomi 17 Pro Max cuenta con el procesador más potente del mundo, dado que cuenta con el Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition Gen 5, el cual no se para nunca, no se lagea, tampoco se sobrecalienta, ni con juegos ni aplicaciones pesadas. Su RAM es de 12GB y 16GB con LPDDR5X, a la vez memoria interna de 512GB y 1TB con descargas con UFS 4.1e.

En cuanto a la autonomía, el Xiaomi 17 Pro Max sigue sorprendiendo al mundo entero, dado que su batería es de 7,500mAh, por lo que tendrás potencia de uso para dos días completos, pero también con carga rápida de 100W, carga inalámbrica de 50W, a la vez de carga rápida inversa inalámbrica de 22,5W.

Xiaomi 17 Pro Max: Fotografía sin igual

El Xiaomi 17 Pro Max viene con triple cámara en la parte trasera, incluyendo óptica Leica, con una cámara principal de 50 megapíxeles, teleobjetivo de alta captación de luz de 50 megapíxeles, así como ultra gran angular de 50 megapíxeles y frontal de 50 megapíxeles.

Cabe decir que su teleobjetivo es de 5X, por lo que tiene capacidad para sacar tomas lejanas con muchos detalles y gran luminosidad, esto debido a su prisma que favorece la entrada de la luz en un 30 por ciento.

Precios del Xiaomi 17 Pro Max

De momento, los únicos costos oficiales que tenemos son los precios con que fue lanzado en China y, ojo, podrían ser ligeramente más "baratos" que, por ejemplo, el iPhone 17 Pro Max.

Por ello, se sabe que el Xiaomi 17 Pro Max tendrán un costo entre los 5,999 yuanes hasta los 6,999 yuanes. Es decir que, al cambio en dólares, estaría valiendo entre los 842.36 dólares y 983.08 dólares.

Pero, en caso vivas en Perú, este dispositivo, tomando en cuenta la información expuesta arriba, estaría costando desde los 2,922.21 soles hasta los 3,409.32 soles. Pero, tengamos en cuenta que, debido a diversos impuestos, el valor podría subir un poco más.