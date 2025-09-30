Este celular tiene doble pantalla como el Xiaomi 17 Pro Max: AMOLED, 3 cámaras y gran batería

Xiaomi ha dejado con la boca abierta al mundo de la tecnología con el lanzamiento del XIaomi 17 Pro Max, cuya novedad es la pantalla doble en este modelo, pero quizás no sabías o habías olvidado de que la marca china ya probó este formato en 2021 y lo hizo con el Xiaomi MI 11 Ultra.

Pantalla y procesador

Comencemos diciendo que el Xiaomi MI 11 Ultra tiene pantalla frontal AMOLED de 6,81 pulgadas con resolución WQHD+, a la vez de tasa de refresco de 120 hercios, 515 de densidad de píxeles por pulgada, compatible con contenido en HDR10+, a la vez de protección anticaídas Corning Gorilla Glass Victus. Mientras que el panel trasero es un AMOLED de 1,1 pulgadas que, seamos honestos, es muy limitada si lo comparamos con lo que se nos presenta en la del XIaomi 17 Pro Max.

Por su parte, el procesador que nos trae es el Snapdragon 888, a la vez de RAM de 8GB y 12GB con LPDDR5, en tanto que su memoria interna es de 128GB, de 256GB y 512GB con descargas en UFS 3.1.

Cámara de foto y video

La fotografía lo hace bien con su triple cámara, con un lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, así como gran angular IMX586 de 48 megapíxeles, telemacro IMX586 de 45 mega de 5X y 120X digital, mientras que la frontal es de 20 megapíxeles.

La grabación de video del Xiaomi MI 11 Ultra es buena, puedes sacar clips en 8k a 30fps, pero también a 4K a 60fps, con colores realistas, buen control del ruido, controles manuales y grabación en Log.

Batería con carga rápida

La autonomía de este celular es notable, incluso en nuestros días, dado que su batería es de 5,000mAh, el cual te servirá por casi un día entero. Asimismo, trae carga rápida de 67W, carga inalámbrica de 67W y carga inversa de 10W.

Software y actualizaciones

El Xiaomi MI 11 Ultra incluye MIUI 12 basado en Android 11, contando con 4 años de actualizaciones para software, como para los parches de seguridad. Es decir que este 2025 es el último año en que dicho dispositivo recibirá mejoras de sistema operativo siendo la última la llegada de Android 16.