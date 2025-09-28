iPhone 17 vs. Xiaomi 17: cuál de los dos es más potente y con mejor precio

Septiembre de 2025 ha sido un mes que quedará en la historia del mundo de la tecnología ¿Por qué? pues Apple lanzó su nueva familia iPhone 17, mientras que Xiaomi hizo lo propio hace tan solo pocos días con el estreno de los novísimos Xiaomi 17, por lo que todos están preguntando por estos potentes dispositivos.

Por ello, en las siguientes líneas vamos a hacer una comparativo entre los modelos de entrada estos tope de gama, es decir, un enfrentamiento entre el iPhone 17 vs. Xiaomi 17, luego de lo cual serás tu quien decida cuál llevarte a casa. Pese a que ambos son verdaderas joyas tecnológicas, lo cierto es que tus gustos personales y preferencias harán que los pequeños detalles inclinen la balanza para uno o para otro.

Características del iPhone 17 vs. Xiaomi 17

iPhone17 Xiaomi 17 Pantalla LTPO OLED Super Retina XDR de 6,3 pulgadas, resolución de 2,622 x 1,206 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, Dolby Vision, HDR, brillo máximo de 3,000 nits OLED de 6,3 pulgadas, resolución de 2,656 x 1,220 píxeles, tasa de refresco hasta los 120Hz, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, brillo máximo de 3,500 nits Procesador Apple A19 Qualcomm Snapdragon "Extreme Edition" Gen 5 MemoriaGB RAM de 8GB

ROM de 256GB/512GB RAM de 12GB/16GB LPDDR5X

ROM de 256GB/512GB con UFS 4.1 Cámara Principal de 48MP, ultra gran angular de 48MP, frontal de 18MP Principal de 50MP, teleobjetivo flotante de 50MP, ultra gran angular de 50MP, frontal de 50MP Video 4K a 60fps/4K a 30fps 8K a 30fps/4K a 60fps Batería 3,692mAh, carga rápida de 40W con cable USB-C, carga inalámbrica MagSafe de 25W, carga Qi2 de 25W 7,000mAh

Carga rápida de 100W

Carga inalámbrica de 50W

Carga inversa inalámbrica de 22,5W Sistema operativo iOS 26 Xiaomi HyperOS 3 basado en Android 15 Resistencia IP68 IP68 Precio US$ 799 dólares US$ 625 dólares aproximadamente

iPhone 17 vs. Xiaomi 17: ¿Cuál vale la pena comprar?

Si quieres un dispositivo con una cámara fotográfica con mayor detalles, a la vez de una batería con carga rápida abismalmente superior, a la vez de una pantalla ligeramente superior con mejor experiencia de usuario y procesador premium, entonces el Xiaomi 17 es lo que necesitas.

Por otro lado, si buscas el mejor sistema operativo bien integrado con su ecosistema, una grabación de video que es, prácticamente, insuperable, mucha memoria para descargas, entonces el iPhone 17 está esperando por ti.