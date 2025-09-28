0
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado tras derrota de Alianza

iPhone 17 vs. Xiaomi 17: cuál de los dos es más potente y con mejor precio

En septiembre de 2025, ambas lanzaron al mundo sus terminales de gama alta más "accesibles". Conócelos aquí con sus precios y ficha técnicas.

Joel Dávila
Estos son los gama alta más "accesibles" de la marcas estadounidense y china.
Estos son los gama alta más "accesibles" de la marcas estadounidense y china. | Composición Joel Dávila/Líbero
COMPARTIR

Septiembre de 2025 ha sido un mes que quedará en la historia del mundo de la tecnología ¿Por qué? pues Apple lanzó su nueva familia iPhone 17, mientras que Xiaomi hizo lo propio hace tan solo pocos días con el estreno de los novísimos Xiaomi 17, por lo que todos están preguntando por estos potentes dispositivos.

Por ello, en las siguientes líneas vamos a hacer una comparativo entre los modelos de entrada estos tope de gama, es decir, un enfrentamiento entre el iPhone 17 vs. Xiaomi 17, luego de lo cual serás tu quien decida cuál llevarte a casa. Pese a que ambos son verdaderas joyas tecnológicas, lo cierto es que tus gustos personales y preferencias harán que los pequeños detalles inclinen la balanza para uno o para otro.

El nuevo portento tecnológico de la marca china está a poco de ser lanzado a todo el mundo.

PUEDES VER: Xiaomi 17 Pro Max: ¿Cuándo llega a Perú y cuál será su precio?

Características del iPhone 17 vs. Xiaomi 17

iPhone17Xiaomi 17
PantallaLTPO OLED Super Retina XDR de 6,3 pulgadas, resolución de 2,622 x 1,206 píxeles, tasa de refresco de 120Hz, Dolby Vision, HDR, brillo máximo de 3,000 nitsOLED de 6,3 pulgadas, resolución de 2,656 x 1,220 píxeles, tasa de refresco hasta los 120Hz, HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, brillo máximo de 3,500 nits
ProcesadorApple A19Qualcomm Snapdragon "Extreme Edition" Gen 5
MemoriaGBRAM de 8GB
ROM de 256GB/512GB		RAM de 12GB/16GB LPDDR5X
ROM de 256GB/512GB con UFS 4.1
CámaraPrincipal de 48MP, ultra gran angular de 48MP, frontal de 18MPPrincipal de 50MP, teleobjetivo flotante de 50MP, ultra gran angular de 50MP, frontal de 50MP
Video4K a 60fps/4K a 30fps8K a 30fps/4K a 60fps
Batería3,692mAh, carga rápida de 40W con cable USB-C, carga inalámbrica MagSafe de 25W, carga Qi2 de 25W7,000mAh
Carga rápida de 100W
Carga inalámbrica de 50W
Carga inversa inalámbrica de 22,5W
Sistema operativoiOS 26Xiaomi HyperOS 3 basado en Android 15
ResistenciaIP68IP68
PrecioUS$ 799 dólaresUS$ 625 dólares aproximadamente

iPhone 17 vs. Xiaomi 17: ¿Cuál vale la pena comprar?

Si quieres un dispositivo con una cámara fotográfica con mayor detalles, a la vez de una batería con carga rápida abismalmente superior, a la vez de una pantalla ligeramente superior con mejor experiencia de usuario y procesador premium, entonces el Xiaomi 17 es lo que necesitas.

Por otro lado, si buscas el mejor sistema operativo bien integrado con su ecosistema, una grabación de video que es, prácticamente, insuperable, mucha memoria para descargas, entonces el iPhone 17 está esperando por ti.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. Xiaomi 17 Pro Max: ¿Cuándo llega a Perú y cuál será su precio?

  2. La importante razón para comprar el Xiaomi 17 Pro Max y no el iPhone 17 Pro Max

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano