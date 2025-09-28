El Samsung S25 Plus no supera a este iPhone pequeño con video 4K, fotos PRO y procesador brutal

Apple está de fiesta con los nuevos iPhone 17, los cuales han representado un cambio de diseño y algunas specs respecto a generaciones pasadas. Sin embargo, los modelos anteriores siguen siendo muy buscados, no solo por mantener vigentes sus prestaciones de alta gama, también con precios con rebajas, tal y como sucede con el poderoso iPhone 15 Pro que veremos a continuación.

Pantalla y procesador

El iPhone 15 Pro salió en 2023 contando con pantalla OLED de 6,1 pulgadas, hablamos de un panel muy pequeño, pero con una gran resolución de 2,556 x 1,179 píxeles, además de una tasa de refresco de 120 hercios, así como un brillo máximo de 2,000 ntis, este último ya fue ampliamente superado por la mayoría de topes de gama, pero aún así funciona muy bien.

El rendimiento de este celular nos dará una grata experiencia con aplicaciones pesadas, la multitarea, así como para jugar videojuegos con gráficos altos en 2025: se trata del chip Apple A17 Pro, el cual viene acompañado con un sólido RAM de 8GB, a la vez de memoria interna (o ROM) de 128GB, de 256GB. de 512GB y 1TB.

Foto y video

En cuanto a la fotografía, el iPhone 15 Pro se comporta muy bien en nuestros días, obteniendo resultados nítidos, con buen balance de blancos, comportamiento óptimo en condiciones de poca luz.

Su lente principal es de 48 megapíxeles con estabilización óptica, gran angular de 12 megapíxeles, telefoto 3X de 12 megapíxeles, a la vez de frontal de 12 megapíxeles. Su grabación de video es de 4K a 60fps en todos los sensores, con colores naturales, buen enfoque, nitidez y notable trabajo en OIS.

Sistema operativo con Apple Intelligence

En cuanto al sistema operativo, los teléfonos de Apple se han mantenido en los más alto, en el caso del iPhone 15 Pro fue lanzado con iOS 17, contando con 5 años de actualizaciones para el software y parches de seguridad, siendo de los pocos que recibieron Apple Intelligence, la inteligencia artificial de la compañía de la manzana.

Batería y carga

En estas generaciones, las baterías de los iPhone no eran malas, pero si estaban debajo del rendimiento de, incluso, terminales de gama media. El iPhone 15 Pro, por su parte, cuenta con una autonomía de 3,290mAh, a la vez de carga rápida con cable USB-C de 20W o superior, carga inalámbrica MagSafe de 15W y Qi2, mientras que 7.5W para carga Qi.

Vale la pena el iPhone 15 Pro en 2025

Creemos que el iPhone 15 Pro es una buena opción de compra para este 2025, por lo que puedes encontrarlo con estos precios: