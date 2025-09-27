- Hoy:
Celulares que son buenas alternativas al Xiaomi 17 Pro Max: lista completa y precios
Los celulares que veremos a continuación son una buen opción si no te convence el Xiaomi 17 Pro Max. Cualquiera de los 5 es una gran opción de compra en 2025.
El mundo de la tecnología ha quedado con la boca abierta con el lanzamiento del los nuevos Xiaomi 17, donde la verdadera revolución de esta generación es el Xiaomi 17 Pro Max, un smartphone increíble con pantalla trasera y delantera, pero no es un modelo plegable ni flip.
Sin embargo, si eres de aquellos a los que la marca o el nuevo modelo no les convence, aquí te mostramos 5 alternativas igual de buenas, pero con diseños que podríamos considerar un tanto más tradicionales, en cuanto a lo visual, pero poderosos en sus especificaciones.
iPhone 17 Pro Max
- Pantalla: OLED Super Retina XDR de 6,9 pulgadas, resolución de 2,868 x 1,320 píxeles, 460 ppp, tasa de refresco de 120 hercios, brillo máximo de 3,000 nits.
- Procesador/memoria: Apple A19 Pro, RAM de 12GB, ROM de 256GB/512GB/1TB/2TB.
- Cámara: principal de 48MP, gran angular de 48MP, teleobjetivo 4X de 48MP, frontal de 18MP.
- Batería: 5,000mAh, carga rápida de 40W con cable USB-C, carga inalámbrica MagSafe de 30W.
- Software: iOS 26.
- Resistencia: IP68.
- Precio: US$ 1,199 dólares.
Xiaomi 15 Ultra
- Pantalla: AMOLED de 6,73 pulgadas, resolución WQHD de 3,200m x 1,440 píxeles, tasa de refresco de 120 hercios, brillo máximo hasta los 3,200 nits.
- Procesador/memoria: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, RAM de 16GB, ROM de 512GB.
- Cámara: principal de 50MP con OIS, telefoto de 50MP, super telefoto 4,3X de 200MP, frontal de 32MP.
- Batería: 5,410mAh, carga rápida de 90W, carga inalámbrica de 50W.
- Software: HyperOS basado en Android 15.
- Resistencia: IP68.
- Precio: US$ 1,164 dólares.
Samsung S25 Ultra
- Pantalla: AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas, resolución QuadHD+, tasa de refresco de 120 hercios, brillo máxima de 2,600 nits, protección Corning Gorilla Glass Armor 2.
- Procesador/memoria: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, RAM de 12GB, ROM de 256GB/512GB/1TB.
- Cámara: principal de 200MP con OIS, zoom X5 de 50MP, zoom X3 de 10MP, ultra gran angular de 50MP, frontal de 12Mp.
- Batería: 5,000mAh, carga rápida de 45W, carga inalámbrica de 15W.
- Software: OneUI 7 basado en Android 15.
- Resistencia: IP68.
- Precio: US$ 1,379 dólares.
Google Pixel 10 Pro XL
- Pantalla: OLED de 6,8 pulgadas, resolución de 2,992 x 1,344 píxeles, 486 ppp, tasa de refresco de 120 hercios, brillo máximo de 3,300 nits, protección Corning Gorilla Glass Victus 2.
- Procesador/memoria: Google Tensor G5, RAM de 16GB, ROM de 256GB/512GB/1TB.
- Cámara: principal de 50MP, gran angular de 48MP, telefoto 5X de 48MP, frontal de 42MP.
- Batería: 5,200mAh, carga rápida de 25W, carga Qi2 de 25W.
- Software: Android 16.
- Resistencia: IP68.
- Precio: US$ 1,199 dólares.
OPPO Find X8 Ultra
- Pantalla: AMOLED LTPO de 6,82 pulgadas, resolución de 3,168 x 1,440 píxeles, 510 ppp, tasa de refresco de 120 hercios, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, brillo máximo de 2,500 nits.
- Procesador/memoria: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, RAM 12GB/16GB, ROM de 256GB/512GB/1TB.
- Cámara: angular de 50MP con OIS, gran angular de 50MP, teleobjetivo 3X de 50MP, telefoto 6X de 50MP, frontal de 32MP.
- Batería: 6,100mAh, carga rápida de 100W, carga rápida inalámbrica de 50W, carga inalámbrica inversa de 10W.
- Software: ColorOS 15 basado en Android 15.
- Resistencia: IP68.
- Precio: US$ 899 dólares.
