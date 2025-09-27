- Hoy:
El iPhone 16 Pro Max es mejor compra que el 17 Pro Max y te digo por qué: características y precio
A inicios de septiembre de 2025 se lanzaron los iPhone 17, pero ¿Realmente vale la pena comprarlos ahora? Nos parece que el iPhone 16 Pro Max es mejor opción.
El pasado 9 de septiembre de 2025, Apple estrenó los nuevos iPhone 17, donde la joya de la corona fue el iPhone 17 Pro Max, el equipo más esperado por todos. Si bien estos terminales aún no llegan a todos los países del mundo, déjame darte un consejo si quieres un celular con iOS: no vale la pena comprarlos HOY. Te muestro una mejor opción, el fabuloso iPhone 16 Pro Max.
Estamos ante un móvil demasiado potente, su cámara es sorprendente, pero su grabación de video es una cosa de locos. Su procesador sigue siendo de los más rendidores del mercado actual y su sistema operativo, pulido como pocos, ya cuenta con la última versión de iOS 26.
Pantalla OLED de altísima calidad
Dicho lo anterior, comencemos la review. Estamos ante una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,9 pulgadas, es decir, un panel muy grande. Mucha fluidez gracias a su tasa de refresco ProMotion de 120 hercios, asimismo resolución tremenda de 2,622 x 1,206 píxeles, True Tone para mejorar la calidad de imagen, brillo máximo de 2,000 nits y resistencia a ser sumergido en agua por su certificación IP68.
Procesador premium
Cuando pasamos al rendimiento, seguimos manteniendo grandísimos estándares de calidad, ya que el iPhone 16 Pro Max nos presenta su chip Apple A18 Pro, el cual no presenta ni sobrecalentamientos, tampoco caídas de frames, muchos menos reinicios imprevistos con aplicaciones muy demandantes ni juegos pesados. Eso sí, su RAM es de 8GB, en tanto que su memoria interna va desde los 256GB, 512GB hasta los 1TB.
Foto geniales y video profesional
La fotografía de este terminal lo hace muy bien. Es verdad que no pocos en la competencia ya han superado a los iPhone en este apartado, pero no por ello las instantáneas del iPhone 16 Pro Max dejan de ser impresionante.
La lente principal de este dispositivo es de 48 megapíxeles, su ultra gran angular alcanza también los 48 megapíxeles, su teleobjetivo de 5X llega a los 12 megapíxeles, mientras que la frontal está en los 12 megapíxeles.
Sin embargo, el verdadero punto fuerte de este apartado es la grabación de video, la misma que no solo cuenta con un trabajo notable con la estabilización, rango dinámico, HDR10+, formato LOG en los 4K a 60fps, sino que tiene algo que los demás no: que puede sacar clips en resolución máxima de 4K a 120fps.
Software pulido y muy estable
Sin duda alguna, la decisión de miles de personas de pasarse de un teléfono Android a un iPhone es su sistema operativo, uno muy pulido. estable, a la vez de muy bien integrado con su ecosistema.
El iPhone 16 Pro Max no es ajeno a esto, pues cuenta con el iOS 18, además de actualizaciones para software y parches de seguridad de 7 años, recibiendo ya el parche para iOS 26 el más reciente de la compañía estadounidense.
Batería justa, pero lo suficientemente potente
Para tener un procesador tan potente a la par de una pantalla muy grande, se esperaría que el iPhone 16 Pro Max superase los 5,000mAh de batería, pero lo cierto es que solo posee 4,685mAh, además de carga rápida con cable USB-C hasta los 30W, carga inalámbrica MagSafe de 25W, carga inalámbrica Qi2 de 15W.
Vale la pena comprarlo en 2025
La respuesta es sencilla: un rotundo sí, dado que el iPhone 16 Pro Max es una compra inteligente este 2025 y su precio ha experimentado grandes descuentos, sobre todo desde la salida de los iPhone 17.
- Perú: desde los 4,439 soles.
- México: desde los 27,186 pesos.
- Colombia: desde los 4,879.900 pesos.
- España: desde los 1,140 euros (Amazon).
