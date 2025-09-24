Este iPhone ULTRA fino superó nuestras expectativas: procesador PRO, pantalla OLED y video 4K

El pasado martes 9 de septiembre de 2025, Apple lanzó al mundo entero su nueva familia de iPhone 17 Series y, más allá de los terminales esperados, el que causó gran expectativa fue y sigue siendo el iPhone 17 Air, un celular muy delgados en todo el mundo, cuyo logro tecnológico es es que en un espacio tan reducido se han dado a la labor de integración especificaciones de altísima calidad que funcionan extremadamente bien.

PUEDES VER: Qué características tiene el iPhone 17 Pro Max y cuándo llegará al Perú de forma oficial

Diseño y pantalla del iPhone 17 Air

El diseño del iPhone 17 Air se nota a la vez por su extrema delgadez con sus 5.6 milímetros de grosor con un peso de 165 gramos, los cuales contienen un panel OLED LTPO de 6,5 pulgadas, a la vez de una gran resolución de 2,736 x 1,260 píxeles junto con 120 hercios de tasa de refresco y brillo máximo de 3,000 nits

Los colores de este celular son 4: negro, plata, azul y dorado, los cuales están hechos de titanio, así como protegidos con Ceramic Shield.

Procesador potente en espacio reducido

En cuanto al rendimiento, el iPhone 17 Air nos presenta el chip Apple A19 Pro con un núcleo menos de GPÜ en comparación al iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, mientras que su RAM es de 12GB, a la vez de ROM en tres versiones: de 256GB/512GB/1TB.

Cámara muy potente

Pese a que el iPhone 17 Air solo tiene un sensor en la parte trasera, esta funciona de forma soberbia con sus 48 megapíxeles con un zoom digital que busca emular los resultados que obtendríamos si tuviera un telefoto; su frontal es de 18 megapíxeles. En tanto que su video puede grabar a un máximo de 4K a 60fps.

Batería ¿Es tan mala como dicen?

Lo que se sabe es que la batería del iPhone 17 Air sería de tan solo 3,149mAh que, sobre el papel, no llegaría y a cubrir la mitad del día en uso intensivo. Sin embargo, las pruebas apuntan que, por ejemplo, daría 27 horas de reproducción de video, 22 hora de streaming de video, estando a la par del iPhone 16 Pro.

Sistema operativo renovada

Como en el caso de toda la nueva familia de smartphones Apple, el iPhone 17 Air fue lanzado con iOS 26 como sistema operativo, el cual incluye Apple Intelligence, así como una política de actualizaciones voluminosa de 7 años para soporte de software, mismo tiempo para los parches de seguridad.

Precio del iPhone 17 Air

Si quieres vivir la experiencia del iPhone 17 Air, el celular Apple ultra fino, estos son sus precios: