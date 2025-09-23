- Hoy:
Por qué comprar el iPhone 17 Pro Max si este Apple ofrece casi lo mismo, pero a menor precio: pantalla OLED y video 4K
Este celular de 2023 está bajando de precio aún desde la salida de los nuevos iPhone 17. Pese a sus años conserva una notable ficha técnica y presentación TOP.
Si bien llevamos un par semanas desde que tuvo lugar el lanzamiento de los nuevos iPhone 17, hay miles de personas que buscan las generaciones pasadas de estos celulares pues mantienen prestaciones de alta calidad, pero con precios un tanto más accesibles, tal y como sucede con el iPhone 15 Pro Max, el cual es de esos pocos dispositivos de la marca estadounidense que incluye Apple Intelligence.
PUEDES VER: Si quieres el iPhone 16 Pro Max, este es el mejor momento para comprarlo en 2025: precio reducido y características
iPhone 15 Pro Max: pantalla, procesador, batería
El iPhone 15 Pro Max cuenta con un peso de 221 gramos, a la vez de pantalla OLED Super Retina XDR de 6,7 pulgadas, junto con una amplia resolución de 2,532 x 1,170 píxeles, tasa de refresco ProMotion de 120 hercios para una mejorada fluidez, 458 de densidad de píxeles por pulgadas (ppp), brillo máximo de 2,000 nits y resistencia al agua con certificación IP68.
En el siguiente apartado, este celular es una bestia, puro rendimiento gracias a su potente procesador Apple A17 Pro, el cual garantiza navegación, ver contenido multimedia y jugar sin problemas de lag, sobrecalentamientos ni reinicios abruptos. Del mismo modo, su RAM es de 8GB, en tanto que su ROM de 256GB, de 512GB y de 1TB.
En cuanto a la autonomía, si hay una clara desventaja a, por ejemplo, el iPhone 17 Pro Max, dado que el iPhone 15 Pro Max incluye batería de 4,422mAh, en tanto que su carga rápida es de 27W con cable USB-C.
iPhone 15 Pro Max: foto, video, software
Cuando pasamos al apartado de la fotografía, el iPhone 15 Pro Max nos trae triple cámara, con el lente principal de 48 megapíxeles, ultra gran angular de 12 megapíxeles, teleobjetivo de 5X de 12 megapíxeles y frontal de 12 megapíxeles.
Mientras que la grabación de video de este dispositivo alcanza un máximo de 4K a 60fps, con un notable trabajo en la estabilización, a la vez de mucho detalle y nitidez en sus clips. sin dejar de lado sus variadas opciones de grabación, así como su buen rango dinámico.
Asimismo, el sistema operativo con que está provisto el iPhone 15 Pro Max es iOS 17, el cual incluye Apple Intelligence, la IA de la marca estadounidense. Del mismo modo, vamos a contar con unos 6 años para dar soporte al software como a los parches de seguridad.
iPhone 15 Pro Max: precio en 2025
Si crees que este es el mejor momento para comprarte el iPhone 15 Pro Max, entonces los puedes encontrar en estos países con los siguientes precios:
- Perú: desde los 5,149 soles.
- México: desde los 16.099 pesos (reacondicionado).
- Colombia: desde los 7,945.405 pesos.
- España: desde los 1,337 euros (Amazon).
