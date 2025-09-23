Qué características tiene el iPhone 17 Pro Max y cuándo llegará al Perú de forma oficial

Como cada año desde la llegada del primer iPhone, millones de usuarios han estado a la expectativa de la presentación de la nueva generación de teléfonos de Apple y el modelo más PRO, el iPhone 17 Pro Max se ha robado todas las miradas, puesto que es un teléfono con gran capacidad, cámaras mejoradas y nuevas funciones con Inteligencia Artificial.

Si bien miles de usuarios de Estados Unidos ya tiene su iPhone 17 Pro Max, lo cierto es que muchas personas aún esperan pacientes el arrivo de este potente equipo a sus países y este es el caso del Perú, donde Apple no tiene una tienda propia pero sí algunos distribuidores autorizados.

iShop Perú y MacCenter son dos de las tiendas más populares en Perú, puesto que ofrecerán los nuevos iPhone 17 Pro Max e incluso brindan planes de financiamiento hasta en 36 cuotas. Sin embargo, antes de comprar este potente modelo, debes conocer sus características y en esta nota te daremos todas las especificaciones de este modelo premium.

iPhone 17 Pro Max: características completas

Lo primero que debes saber es que el iPhone 17 Pro Max tiene un cuerpo de aluminio y un módulo rectangular en el que reposan sus tres cámaras de 48MP que te permiten grabar videos en 4K hasta en 120fps.

La pantalla de este iPhones es de tipo OLED Super Retina XDR con una cubierta de Ceramic Shield 2, la cual lo protege de raspones y arañazos. Su resolución es de 2868 x 1320 pixeles y tiene ProMotion de 120Hz.

Si hablamos de potencia, el iPhone 17 Pro Max llega con el poderoso chip Apple Bionic A19 Pro, el cual además llega acompañado de 12GB de RAM y 512GB, 1TB y 2TB de memoria interna, no expandible. Además, su batería es de 5000 mAh y finalmente tenemos carga rápida de 40W.

Este es el iPhone 17 Pro Max. Foto: Apple

Sin embargo, lo mejor de esta generación de iPhone 17 Pro Max es su juego de cámaras mejorado: el selfie ahora es de 20MP y las tres cámaras principales son de 48MP: Main camera, gran angular y teleobjetivo. Los videos en 4K son de gran calidad y las fotos tienen un acabado premium.

¿Qué precio tiene el iPhone 17 Pro Max? Si bien en Estados Unidos fue anunciado por 1199 dólares en su versión de 256GB, lo cierto es que en otros países como Perú, el precio será muy distinto.

Y es que tiendas como iShop Perú venderán este teléfono de Apple por 1500 a 1600 dólares, por lo que su precio será diferente. Cabe señalar que este teléfono arribará al país a finales de octubre de este 2025.