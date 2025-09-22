Por esta razón NO deberías comprar el iPhone 17 Pro Max: usuarios reportan serios FALLOS en teléfono de Apple

A pocos días del lanzamiento oficial del iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro, decenas de usuarios de estos teléfonos inteligentes de Apple han reportado serios daños en sus equipos, los cuales se han 'despintado' y rayado con una facilidad impresionante.

Según se puede revisar en diferentes publicaciones de X y Weibo, todo parece indicar que los nuevos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max sufren de rayas en su superficie y hasta presentan serios daños si una moneda o una llave los rosa por su parte trasera.

Tal como se puede ver en diferentes publicaciones en redes sociales, el cuerpo de aluminio del iPhone 17 Pro Max de color azul profundo se deteriora con facilidad. Incluso algunos afirman que con solo tocarlo se 'despintan'. Pero, ¿qué pasa realmente? Aquí te revelamos los detalles.

Según algunos expertos en tecnología, esto se debería al material del que están hecho los nuevos iPhone 17 Pro Max. Y es que Apple volvió a usar un marco de aluminio anodizado para los modelos Pro en vez de titanio.

Reportan serios daños en el iPhone 17 Pro Max. Foto: X

El aluminio es más liviano, pero también más suave que el titanio. Los colores oscuros suelen resaltar más cualquier rayón porque cualquier capa que se haya raspado deja ver el aluminio plateado debajo. Aunque la parte trasera del teléfono tiene un vidrio Ceramic Shield, esto no impide los rayones o marcas superficiales. La protección principal contra rayones depende del aluminio anodizado en los laterales y del acabado de pintura.

Las zonas más afectadas son los bordes del 'camera plateau' (la parte donde están las cámaras), los bordes del aluminio, y alrededor de los accesorios MagSafe. Esto deberás tenerlo en cuenta si deseas comprar el iPhone 17 Pro Max. Te recomendamos usar una funda y procurar no dejarlo sin ella por un largo tiempo, si es que seas mantenerlo totalmente bien.