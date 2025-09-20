0
EN VIVO
Universitario vs UTC HOY desde Trujillo: hora y dónde ver
EN DIRECTO
Perú vs Brasil EN VIVO HOY, semifinal del Sudamericano de Vóley Sub 17

iPhone 17 vs. iPhone 16: ¿qué tanto ha mejorado este teléfono de Apple y cuál me conviene comprar en 2025?

El nuevo iPhone 17 ha mejorado en varios aspectos y se podría convertir en el teléfono más vendido de Apple. Conoce cuáles son estas mejoras de su versión iPhone 16 de 2024.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el iPhone 17 y iPhone 16 de Apple.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el iPhone 17 y iPhone 16 de Apple. | Foto: composición/appleinsider.com
COMPARTIR

Apple acaba de presentar de forma oficial sus nuevos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, sus cuatro nuevos modelos con diseño renovado y características premium.

Si bien el iPhone Air se ha robado todas las miradas, lo cierto es que existe un modelo que se ha renovado por completo y se podría convertir en el teléfono más vendido de Apple para ese 2025, este es el iPhone 17 el cual ha dado un gran salto en relación con su modelo anterior, el iPhone 16.

Conoce la fecha de llegada y precio del iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max en Perú.

PUEDES VER: ¿Cuándo llegarán al Perú de forma OFICIAL los iPhone 17, 17 Air, 17 Pro y Pro Max y cuáles serán sus precios?

Sin embargo, ¿es suficiente innovación para cambiar tu 'viejo' iPhone 16 por esta nueva versión? En esta nota de Libero.pe haremos un comparativo en el que notarás los grandes cambios que ahora posee este nuevo iPhone 17 el cual tiene un precio base de 899 dólares en Estados Unidos. ¿Vale la pena? Aquí todos los detalles.

iPhone 17 vs. iPhone 16: versus de especificaciones

Para hacer una comparación entre el iPhone 17 y iPhone 16 hemos elaborado un cuadro en el que podrás apreciar características como la pantalla, el procesador, la memoria, la batería, la carga rápida y el precio. Si revisas todas estas especificaciones podrás saber si realmente vale la pena cambiar de teléfono o deberías esperar para las siguientes generaciones. De ti dependerá elegir la mejor opción que se acomode a tu presupuesto.

CaracterísticasiPhone 16 de AppleiPhone 17 de Apple
Dimensiones 147,6 x 71,6 x 7,8 mm149,6 x 71,5 x 8 mm
Peso170 gramos177 gramos
Pantalla y dimensionesOLED 6,1" Super Retina XDR
60Hz, Hasta 2.000 nits 		LTPO OLED 6,3 pulgadas Super Retina XDR, 120 Hz
3.000 nits de brillo pico
Dolby Vision HDR
Resolución y densidad 2.556 x 1.179 pixeles 2.622 x 1.206 px (458 ppp)
Procesador Apple A18 BionicApple A19 Bionic
Memoria RAM8 GB RAM12 GB RAM
Sistema operativoiOS 18.5 - iOS 26iOS 26
Almacenamiento interno 128 / 256 / 512 GB 256 / 512 GB
Cámaras Principal: 48 MP, f/1.6, OIS
Gran angular y Teleobjetivo: 12 MP, f/2.2
Selfie: 12 MP, f/1.9 		Principal: 48 MP, 26 mm, f/1.6
Ultra gran angular: 12 MP, 13 mm, f/2.2
(Teleobjetivo 2x de 12 MP gracias al sensor Quad Pixel)
Zoom óptico 2x
Selfie:  True Depth 18 MP, f /1.9
Batería 3.290 mAh
Carga rápida de 25W con conexión USB - C 		3.988 mAh
Carga rápida de 40W con conexión USB - C
Precio Desde 947 dólares, 3299Desde 1262 dólares, 4399 soles
Otros detalles Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara 		Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Cuál es el precio del Xiaomi 17 Pro Max y características principales

  2. iPhone 17 vs. Galaxy S25: cuál de estos gama alta tiene mejor cámara, procesador y vale menos

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano