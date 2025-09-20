- Hoy:
iPhone 17 vs. iPhone 16: ¿qué tanto ha mejorado este teléfono de Apple y cuál me conviene comprar en 2025?
El nuevo iPhone 17 ha mejorado en varios aspectos y se podría convertir en el teléfono más vendido de Apple. Conoce cuáles son estas mejoras de su versión iPhone 16 de 2024.
Apple acaba de presentar de forma oficial sus nuevos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, sus cuatro nuevos modelos con diseño renovado y características premium.
Si bien el iPhone Air se ha robado todas las miradas, lo cierto es que existe un modelo que se ha renovado por completo y se podría convertir en el teléfono más vendido de Apple para ese 2025, este es el iPhone 17 el cual ha dado un gran salto en relación con su modelo anterior, el iPhone 16.
PUEDES VER: ¿Cuándo llegarán al Perú de forma OFICIAL los iPhone 17, 17 Air, 17 Pro y Pro Max y cuáles serán sus precios?
Sin embargo, ¿es suficiente innovación para cambiar tu 'viejo' iPhone 16 por esta nueva versión? En esta nota de Libero.pe haremos un comparativo en el que notarás los grandes cambios que ahora posee este nuevo iPhone 17 el cual tiene un precio base de 899 dólares en Estados Unidos. ¿Vale la pena? Aquí todos los detalles.
iPhone 17 vs. iPhone 16: versus de especificaciones
Para hacer una comparación entre el iPhone 17 y iPhone 16 hemos elaborado un cuadro en el que podrás apreciar características como la pantalla, el procesador, la memoria, la batería, la carga rápida y el precio. Si revisas todas estas especificaciones podrás saber si realmente vale la pena cambiar de teléfono o deberías esperar para las siguientes generaciones. De ti dependerá elegir la mejor opción que se acomode a tu presupuesto.
|Características
|iPhone 16 de Apple
|iPhone 17 de Apple
|Dimensiones
|147,6 x 71,6 x 7,8 mm
|149,6 x 71,5 x 8 mm
|Peso
|170 gramos
|177 gramos
|Pantalla y dimensiones
|OLED 6,1" Super Retina XDR
60Hz, Hasta 2.000 nits
|LTPO OLED 6,3 pulgadas Super Retina XDR, 120 Hz
3.000 nits de brillo pico
Dolby Vision HDR
|Resolución y densidad
|2.556 x 1.179 pixeles
|2.622 x 1.206 px (458 ppp)
|Procesador
|Apple A18 Bionic
|Apple A19 Bionic
|Memoria RAM
|8 GB RAM
|12 GB RAM
|Sistema operativo
|iOS 18.5 - iOS 26
|iOS 26
|Almacenamiento interno
|128 / 256 / 512 GB
|256 / 512 GB
|Cámaras
| Principal: 48 MP, f/1.6, OIS
Gran angular y Teleobjetivo: 12 MP, f/2.2
Selfie: 12 MP, f/1.9
|Principal: 48 MP, 26 mm, f/1.6
Ultra gran angular: 12 MP, 13 mm, f/2.2
(Teleobjetivo 2x de 12 MP gracias al sensor Quad Pixel)
Zoom óptico 2x
Selfie: True Depth 18 MP, f /1.9
|Batería
| 3.290 mAh
Carga rápida de 25W con conexión USB - C
|3.988 mAh
Carga rápida de 40W con conexión USB - C
|Precio
|Desde 947 dólares, 3299
|Desde 1262 dólares, 4399 soles
|Otros detalles
| Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
|Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
