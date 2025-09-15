¿Cuándo llegarán al Perú de forma OFICIAL los iPhone 17, 17 Air, 17 Pro y Pro Max y cuáles serán sus precios?

El pasado martes 9 de septiembre, la marca estadounidense Apple sorprendió al mundo con la llegada de sus nuevos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. La preventa fue habilitada el pasado 11 de septiembre y se espera que desde este viernes 19 sea entregado a todas las personas que hicieron su reserva en las Apple Store de Estados Unidos.

Sin embargo, ¿qué pasa con aquellas personas que desean tener uno de estos nuevos iPhone 17 pero no viven en EE.UU? Pues bien, en este caso se deberá recurrir a las Apple Store oficiales en el país o algunos distribuidores autorizados que cuenten con el respaldo de Apple para este tipo de ventas.

En el Perú, una de las tiendas oficiales o distribuidores oficiales es iShop Perú, firma que cuenta con diferentes locales donde los usuarios pueden comprar los productos originales de Apple y hasta adquirirlos en cuotas por hasta 36 meses, sin interés, dependiendo de la tarjeta con la que se haga la transacción.

De momento no se ha habilitado una preventa en iShop Perú, por lo que se espera que la llegada de estos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max se realice durante las primeras semanas de octubre de este 2025.

iShop Perú aún no tiene habilitada la preventa de los iPhone 17. Foto: captura.

¿Cuál es el precio de los iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max en Perú?

De momento NO se conocen los precios que tendrán estos teléfonos en iShop Perú, pero sí tenemos los precios que lanzó Apple para sus nuevose equipos y estos son. Te diremos un aproximado en soles, con el tiempo cambio vigente para este 17 de septiembre del 2025.

iPhone 17: Desde $799 - 2,790.51 soles

iPhone 17 Air: Desde $999 - 3,489.01 soles

iPhone 17 Pro: Desde $1.099 - 3,838.26 soles

iPhone 17 Pro Max: Desde $1.199 - 4,187.51 soles

Caba señalar que estos no serán los precios finales que tendrán estos equipos en Perú, ya que iShop Perú y otras tiendas que los traigan, podrán manejar otros precios según lo consideren pertinente.