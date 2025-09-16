5 teléfonos Samsung que valen la pena comprar pese a su elevado precio

Si estás buscando comprar un teléfono y no te importa el precio, entonces tal vez los smartphones de gama alta y gama premium de Samsung podrían ser una buena alternativa, puesto que no solo están construidos con materiales de alta calidad, sino también tienen procesadores potentes y están provistos de cámaras de alta definición.

En estos últimos años, Samsung ha presentado diferentes modelos, pero solo algunos resaltan por sus especificaciones. Si eres de las personas que no les importa el precio, entonces hoy conocerás 5 modelos TOP que deberías considerar, ya que tienen especificaciones avanzadas.

Galaxy S24 Ultra

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8" con resolución QHD+ y alto brillo; cámara principal de 200 MP + teleobjetivos y selfie avanzada; procesador Snapdragon 8 Gen 3 y 12 GB de RAM; batería de 5.000 mAh con carga rápida. Precio oficial en Perú: desde S/ 5,999.

Colores del Galaxy S24 Ultra de Samsung. Foto: Samsung.

Galaxy Z Fold5

Pantalla externa de 6.2" y pantalla interna plegable de 7.6" que convierte el móvil en una mini-tablet; sistema de cámaras versátil con principal, ultra gran angular y teleobjetivo; potencia de gama alta para multitarea y 12 GB de RAM; batería doble optimizada para uso extendido y S Pen opcional. Precio en Perú aproximadamente S/ 7,999.

Galaxy Z Flip5

Diseño compacto plegable con pantalla externa más funcional y pantalla interna AMOLED de 6.7"; cámara principal dual con buen rendimiento nocturno y modo retrato; hardware de gama alta (procesador top del año) y hasta 12 GB de RAM; batería optimizada para un día intenso y carga rápida. Disponible en operadores y tiendas en Perú; precios habituales rondan los formatos de S/ 3,500.

Galaxy S24+

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7" con tasa de refresco alta y excelente brillo; sistema de cámaras triple con sensor principal mejorado y buenas capacidades AI en fotografía; procesador de gama alta (misma familia que el Ultra) y configuraciones desde 8–12 GB de RAM; batería 4,900 mAh para uso prolongado y carga rápida. En Perú su precio oficial parte desde S/ 4,799.

Colores del Galaxy S24+. Foto: Samsung-.

Galaxy S23 Ultra

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8" con gran contraste y fluidez; cámara principal 200 MP con zoom 10x híbrido y excelente estabilización; procesador flagship de su generación y 12 GB de RAM; batería de 5,000 mAh que rinde todo el día; buenos descuentos en Perú lo hacen una opción potente a considerar por aprox. S/ 3,999.